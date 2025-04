Joan Laporta li ofereix el '10' del Barça si rebutja el Manchester City: 'S'ho mereix'

Joan Laporta ha estat l'encarregat de fer que el club refloti i que torni al lloc que es mereix: al més alt del món del futbol. Els de la Ciutat Comtal s'han tornat un equip molt competitiu una altra vegada i els seus últims encontres són el reflex perfecte d'això. De fet, l'arribada de Flick al Barça va ser la millor decisió de la directiva en els últims anys.

El Barça necessitava un entrenador amb caràcter i les idees clares, una cosa que sembla fàcil de trobar, però que no ho és. Paral·lelament, Joan Laporta també ha hagut de reforçar la plantilla i fer que els millors d'ella vulguin seguir. Una oferta del Manchester City havia preocupat a l'entitat catalana i Laporta li ha ofert el '10' a un crack perquè es quedi.

Les gestions de Joan Laporta

Joan Laporta ha estat criticat en diverses ocasions a causa dels problemes financers que hi havia en el conjunt de la Ciutat Comtal. La realitat és que això no és culpa de l'actual president, sinó de Josep María Bartomeu, el que hi havia abans. L'actual tan sols ha intentat surfejar entre problemes i li està sortint bastant bé.

Davant d'una situació tan difícil i amb molts equips assetjant, Joan Laporta ha aconseguit mantenir les portes del seu castell tancades. Molts equips com el Manchester City s'han interessat per futbolistes del Barça, com és normal. A més, tots aquests tenen més poder adquisitiu que els catalans i les seves ofertes són molt més altes.

Per sort per al Barça, la història del club és suficient perquè molts somiïn amb defensar la samarreta culé. Fa poc, es va saber que hi havia un interès molt gran per Pedri, el millor migcampista actualment. Joan Laporta, en un intent per retenir-lo, va pensar en l'opció d'atorgar-li el dorsal '10' perquè se senti valorat.

Pedri, peça clau

La realitat és que Pedri és una peça clau en el nou projecte del Barça i tot el futbol de l'equip passa per les seves botes. De fet, l'afició coreja el nom del canari en tots els encontres que es disputen a la Ciutat Comtal. Pep Guardiola, que sap que els seus migcampistes comencen a tenir una edat, volia incorporar el culé.

Joan Laporta, que ha aconseguit que Pedri renovi, li vol oferir el '10', un dorsal amb molta història al Barça. Tot apunta que si Ansu Fati acaba sortint aquest estiu, el migcampista serà el portador del llegendari dorsal.