El Barça tanca la porta a Héctor Fort: Laporta i Deco prenen dues decisions definitives

Héctor Fort, lateral dret de 18 anys format a la pedrera del Barça, travessa una temporada plena de desafiaments. Amb tan sols 400 minuts disputats, s'ha consolidat com el tercer jugador amb menys temps de joc en el primer equip. Aquesta escassa participació reflecteix la falta de confiança de Hansi Flick en les seves habilitats, especialment considerant que el titular indiscutible en aquesta posició ha acumulat més de 3.700 minuts aquesta temporada.

La situació d'Héctor Fort es complica encara més amb la imminent renovació de Koundé, ja que el francès ha estat fonamental en l'esquema de Flick. Segons informes, el Barça està avançant en la renovació de Jules Koundé, amb el jugador mostrant un compromís total amb l'entitat. Aquesta renovació consolidarà encara més la posició de Koundé com a titular, reduint les oportunitats d'Héctor Fort en el lateral dret.

Deco identifica reforços per al lateral dret

Mentrestant, Deco, director esportiu del Barça, ha identificat quatre candidats per reforçar el lateral dret: Vanderson, Andrei Ratiu, Marc Pubill i Daniel Muñoz. Aquests jugadors han estat seleccionats pel seu rendiment destacat i el seu potencial per competir al més alt nivell. La incorporació d'un d'ells implicaria una competència directa per a Fort, qui ja lluita per guanyar-se un lloc en l'equip titular.

Les decisions de Joan Laporta i Deco reflecteixen una estratègia clara: reforçar el lateral dret amb jugadors que ofereixin garanties immediates. La renovació de Koundé i la recerca activa de reforços per a la posició indiquen que el club no compta amb Héctor Fort per assumir un rol protagonista a curt termini. Aquesta situació deixa Fort en una posició delicada, ja que el seu temps de joc podria veure's encara més reduït si es materialitzen els fitxatges i la renovació de Koundé.

Davant aquest escenari, és crucial que Héctor Fort avaluï el seu futur al Barça. La competència en la seva posició s'intensifica, i el seu rol en l'equip sembla limitat. Explorar opcions de préstec o considerar una sortida definitiva podrien ser passos necessaris per al seu desenvolupament professional i per obtenir el temps de joc que necessita per créixer com a futbolista.