Joan Laporta es lamenta: Pot perdre 40 milions per una queixa de drets humans
El Barça és durament criticat per una ONG coneguda que assenyala la corrupció del país africà
El president del Barça té diversos problemes importants que ha d'afrontar en aquest darrer tram del mercat de fitxatges. Són diversos els jugadors que no han pogut ser inscrits pel problema de la norma del fair play financer que el club encara no compleix. L'operació sortida sembla encallada i és una de les vies que faria que el problema de les noves inscripcions se solucionés
Un altre tema controvertit al qual Joan Laporta presta tota l'atenció és el cas Dani Olmo, el CSD s'ha de pronunciar en breu respecte al recurs imposat per la Lliga. En cas que no es donés la raó al club blaugrana, el cas Olmo pot tornar a esclatar. A més, el president també està lidiant amb els retards a les obres del Camp Nou, que s'han convertit en un autèntic maldecap
A tot això, ara s'afegeix un altre tema polèmic: l'acord que el Barça va signar amb la República del Congo continua generant un seguit de crítiques a l'entitat blaugrana. El darrer organisme a denunciar aquest patrocini és l'ONG Amnistia Internacional, que ha alertat sobre la situació de drets humans al país africà. Recordem que Joan Laporta, en un acte per buscar noves fonts de finançament que aixequin l'economia del club, va signar aquest acord pel qual el club percebrà 40 milions
Amnistia Internacional carrega contra el Barça
Una de les últimes palanques realitzades per Joan Laporta va ser la signatura el passat 30 de juliol d'un acord milionari de patrocini amb la República Democràtica del Congo. Es tracta d'un acord per a 4 anys pel qual el Barça percebrà uns 10 M€ per temporada. Ha estat l'última maniobra de Laporta per aconseguir el fair play financer tan desitjat per acabar amb els problemes d'inscripció de futbolistes
L'acord contempla que tots els equips professionals del club llueixin a la part posterior de les seves samarretes d'entrenament la frase 'RD Congo- Coeur de l'Afrique'. D'aquesta manera, el país africà es converteix en un nou patrocinador de l'entitat dirigida per Laporta fins al 2028-29. L'acord també implica crear un nou espai a l'Spotify Camp Nou de la 'CASA de la RDC', on es mostrarà la diversitat cultural i esportiva del país africà
Suècia també carrega contra l'acord polèmic
A banda de les afirmacions d'Amnistia Internacional, que assenyalen les detencions arbitràries, tortures i restriccions en els drets fonamentals al Congo, un país europeu també ha carregat durament contra l'acord. Benjamin Dousa, ministre de Cooperació Internacional de Suècia, va assegurar que no finançaria aquest acord
En concret, el ministre va afirmar: 'vull fer èmfasi que cap diner dels contribuents suecs contribueix a finançar aquest acord'. El ministre suec afirma que tota l'ajuda del seu país al Congo és només humanitària a causa de les greus dificultats que la població experimenta actualment. La nova palanca de Joan Laporta està donant molt que parlar i la polèmica està servida
