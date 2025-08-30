Dani Carvajal s'afarta del fitxatge que no ha estat a l'alçada del Reial Madrid
El lateral madrileny continua sense veure el seu nou company com un competidor
Dani Carvajal afronta aquesta temporada amb un rol especial. S'ha convertit en el primer capità del Real Madrid, cosa que el situa com una de les veus més respectades de la plantilla.
El seu pes és indiscutible, però això no vol dir que tot estigui en calma. El madrileny no manté relació amb un dels fitxatges més mediàtics de l'estiu: Trent Alexander-Arnold.
L'anglès va arribar amb grans expectatives després de la seva etapa al Liverpool, avalat per la seva qualitat i per l'entusiasme de l'afició. Tanmateix, les seves primeres setmanes han estat molt lluny del nivell que s'esperava.
Els errors en defensa i la manca d'adaptació han generat crítiques. En aquest sentit, Dani Carvajal ha estat un dels qui més ha mostrat el seu disgust en veure com Trent Alexander-Arnold era titular per decret de Xabi Alonso.
Un primer canvi a Oviedo
El duel contra el Real Oviedo al Carlos Tartiere va suposar un abans i un després en aquesta pugna. Xabi Alonso va decidir deixar Alexander-Arnold a la banqueta i apostar per Carvajal des de l'inici.
El capità, ja plenament recuperat de la greu lesió de genoll que el va apartar durant mesos, va aprofitar l'oportunitat per recuperar sensacions i tornar a liderar la seva banda.
Era la primera vegada des del Mundial de Clubs que el madrileny tornava a sentir-se titular indiscutible.
L'aposta de Xabi Alonso va demostrar que, almenys per ara, no hi ha un lateral fix, i que el rendiment pesarà més que el nom o l'etiqueta de fitxatge estrella.
Dani Carvajal recupera terreny
Al vestidor, aquesta decisió va ser interpretada com un suport a Carvajal, que havia vist amb impotència com el seu company anglès acumulava titularitats sense convèncer.
El capità no entenia com, tot i rendir millor en els minuts que disputava, es mantenia en un rol secundari. Ara, la balança comença a equilibrar-se al seu favor.
Per la seva banda, Alexander-Arnold no ha aconseguit fer-se amb el suport de tothom a Valdebebas. La seva adaptació cultural i esportiva està sent complicada, i la manca de química amb alguns companys, especialment Carvajal, afegeix un punt extra de tensió.
Un pols que marcarà la temporada
La temporada tot just comença, però la competència al lateral dret ja s'ha convertit en un dels focus d'atenció del Real Madrid.
Xabi Alonso haurà de gestionar amb cura aquest pols, perquè de la seva gestió dependrà tant el rendiment esportiu com l'harmonia interna del vestidor.
De moment, Dani Carvajal ha recuperat el lloc a l'onze i ha deixat clar que, amb la seva experiència i lideratge, no pensa cedir terreny sense lluitar.
Alexander-Arnold haurà de fer un pas endavant si no vol quedar relegat. El debat està obert i promet allargar-se durant tota la campanya.
