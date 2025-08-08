Joan Laporta lo vuelve a hacer, palanca histórica: 209M para el Barça en tiempo récord

El Barça puede presumir de haber solventado sus problemas financieros gracias al constante y dedicado trabajo de Joan Laporta. El presidente, siempre consciente de la situación, ha administrado los recursos del club a la perfección para construir una estructura sólida. Ahora, tras varios años como máximo responsable de la entidad catalana, Laporta ha cumplido buena parte de su hoja de ruta.

Sus famosas palancas han permitido restablecer la salud económica del club. Esta recuperación facilitó la llegada de fichajes como Dani Olmo. El '20' pudo ser inscrito gracias a la venta de los asientos VIP del Camp Nou, una decisión impulsada por Laporta y que ha terminado dando sus frutos.

La gestión de Joan Laporta también se ha visto reforzada gracias al nuevo acuerdo con Nike. La multinacional firmó una extensión de su contrato con el FC Barcelona para ser el patrocinador principal durante la próxima década, generando 1.400 millones. Este pacto ha sido clave para garantizar estabilidad y fortalecer el modelo económico, pero hay más: ahora Laporta se ha sacado de la manga 209 millones de euros en tiempo récord.

La nueva palanca de Joan Laporta: 209 'kilos' en menos de un año

Pese a que el verano está siendo de lo más movido en Can Barça, la última jugada maestra de Joan Laporta ya se ha revelado. El FC Barcelona generará 209 millones por temporada solo con los patrocinadores de las nuevas camisetas. La elástica culé es mundialmente valorada y Laporta lo ha sabido aprovechar a las mil maravillas, logrando un impulso económico sin precedentes.

Así, sabemos que Nike aportará 122 millones por aparecer como patrocinador principal en la camiseta. Spotify paga entre 65 y 70 millones por la presencia en la parte frontal y el naming del estadio. Pero además, Joan Laporta ha logrado rascar 12 millones más de Ambilight y 10 millones de la República Democrática del Congo, que aparecerá en las equipaciones de entrenamiento.

En total, Joan Laporta ha conseguido rascar 209 millones de euros por temporada. Una cifra que, con el paso de los años, ayudará a la entidad culé a volver a la norma 1:1 del Fair Play. De momento todavía toca apretarse el cinturón para solventar lo que Bartomeu y compañía dejaron atrás.

Con la nueva y exitosa palanca de la camiseta, Joan Laporta demuestra ser el mejor presidente de la historia culé. El año pasado ya realizó una jugada similar para poder inscribir a Dani Olmo. Ahora, con los nuevos fichajes todavía pendientes de ser inscritos, los patrocinadores pueden ser clave para solventar la papeleta.