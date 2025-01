Joan Laporta escolta l'oferta del Celta de Vigo i respon: 'Només un milió...'

Joan Laporta està lidiant amb la crisi econòmica per la qual està passant el Barça per culpa de l'antiga directiva. Josep Bartomeu i el seu seguici van deixar les finances del club realment tocades i no ha estat fàcil aixecar el cap, però ho està aconseguint. Laporta, amb amor i paciència, està aconseguint sanejar els comptes i ha fet que el club torni a la norma de l'1:1, permetent gastar el mateix que s'ingressa.

Encara que últimament hi ha hagut molt debat sobre si això era cert, el fet d'haver pogut costejar l'arribada d'Olmo ja és significatiu. La impossibilitat d'inscriure el migcampista fins a última hora ha fet que els aficionats posin encara més en dubte la feina de Joan Laporta. Ara, el màxim mandatari culer està centrat en les sortides, i ha trobat en el Celta de Vigo un potencial aliat.

Joan Laporta negocia amb el Celta de Vigo

Joan Laporta ha donat molt de què parlar aquests últims mesos a causa dels pocs fitxatges i els problemes amb Dani Olmo. El president no va saber que el CSD havia concedit la cautelar pel cas Olmo fins a unes hores abans de la final de la Supercopa. En aquell moment, Laporta va començar a cridar i a gesticular, clarament, molt alegre.

Encara que el Barça va en bona direcció, Joan Laporta encara s'ha de desfer d'algun que altre futbolista que ja no disposa de protagonisme. Aquest és el cas d'Ansu Fati, qui ha anat perdent protagonisme a la plantilla. A l'estiu, Hansi Flick confiava en ell, però la lesió de la planta del peu va matar aquesta confiança.

De fet, fa poc, Flick va parlar d'Ansu Fati en una roda de premsa i va donar a entendre que li havia obert les portes. Casualment, el Celta de Vigo està molt interessat en el '10', però no ho tindrà fàcil per tancar el seu fitxatge. Joan Laporta vol vendre'l o que, almenys, paguin la seva fitxa en cas de sortir cedit; una cosa que els gallecs no poden fer.

Ansu Fati val més i Joan Laporta ho sap

Joan Laporta vol vendre Ansu Fati per una quantitat pròxima als 20 milions d'euros. Per desgràcia per a ell, cap conjunt està disposat a desemborsar aquesta quantitat i només demanen cessions. El Celta de Vigo podria pagar tan sols un milió, així que el Barça hauria de fer-se càrrec de la major part de la fitxa de l'extrem català.

Davant tal escenari, Joan Laporta ha estat clar. Per només un milió d'euros, Ansu Fati no es mourà del Barça, així que ha de seguir buscant altres possibles destinacions. El Celta de Vigo, per la seva banda, no pot fer gaire més: aquesta és la quantitat màxima que poden pagar.