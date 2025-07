Joan Laporta demana 30 milions per deixar-lo sortir: a Itàlia i Anglaterra s'il·lusionen

La direcció esportiva del Barça i Joan Laporta treballen intensament per donar forma a l'operació sortida amb aquells jugadors que no compten. Hansi Flick ha iniciat la temporada amb 36 jugadors sota les seves ordres però no treballarà amb més de 26. En conseqüència, Deco i Laporta hauran de forçar sortides de diversos actius importants de la plantilla.

És cert que dels 10 descartes que s'han de fer, alguns seran jugadors de la Masia però n'hi ha d'altres que hauran de ser venuts per alliberar massa salarial. Joan Laporta ha fet una llista de les possibles baixes i descartes del club blaugrana. Alguns són evidents com Héctor Fort, Pablo Torre i Pau Víctor i d'altres només sortiran si arriba una gran oferta com són els casos de Fermín o Casadó.

Tanmateix, Joan Laporta té un altre nom en ment al qual deixaria sortir per 30 milions, parlem d'Andreas Christensen. El president culer està convençut que la sortida de l'internacional danès seria la menys dolorosa per a l'equip. Actualment, la posició de central està molt ben coberta amb Iñigo, Cubarsí, Araújo i Eric García.

Andreas Christensen, possible sortida del Barça

El central danès té una fitxa alta a la plantilla, recordem que va arribar com a agent lliure fa unes temporades. Christensen és un futbolista versàtil i polivalent que pot jugar tant a la posició de central com de pivot a la medul·lar. Ambdues demarcacions estan ben cobertes, per la qual cosa el desig de Laporta és desprendre's del danès.

Al Barça estan obligats a agilitzar l'operació sortida per deixar espai al vestidor i reduir la massa salarial. Deco i Laporta tenen clar que a la llista de sortides hi haurà Christensen, que en temporades anteriors va tenir un paper important a la plantilla. Va aconseguir consolidar-se com un pilar indiscutible per a Xavi Hernández però els seus recurrents problemes físics li han passat factura.

El futur de Christensen

Andreas Christensen té contracte fins al 2026 però el Barça no li ha ofert la renovació ni s'espera que ho faci. En conseqüència, el club estaria per la labor de traspassar-lo perquè pugui generar un rèdit econòmic. Tot i que Flick valora el jugador, pot ser un dels sacrificats per obtenir ingressos i alliberar massa salarial.

El Barça està disposat a escoltar ofertes pel danès i el jugador no posarà problemes per sortir. El central té pretendents a la Serie A italiana i a la Premier, la seva experiència internacional i la seva solidesa defensiva el fan una peça atractiva per a molts clubs. Laporta i Deco sol·licitaran uns 30 milions per obrir-li la porta de sortida, tot i que podrien conformar-se amb una xifra inferior.