Gran notícia! Lucas Vázquez canvia el Madrid per la Segona Divisió: el seu proper equip

Lucas Vázquez ha finalitzat la seva trajectòria al Real Madrid i està negociant el seu futur més immediat. El jugador gallec ha tancat la seva etapa madridista sent un dels futbolistes més guardonats del club blanc. Més enllà de les estadístiques i minuts jugats, el seu autèntic llegat es mesura en títols guanyats: 23 trofeus el col·loquen al capdamunt del podi

Un jugador format a la pedrera que es va convertir en llegenda, aportant sempre des de l'entrega, la versatilitat i l'amor per uns colors. A la temporada 2014-15 va ser venut a l'Espanyol amb clàusula de recompra, la seva magnífica temporada li va valer per tornar al Bernabéu per la porta gran. El Madrid va fer efectiva la clàusula de recompra i el futbolista va tornar a Chamartín

Jugador hàbil, amb gran un contra un, va començar la seva carrera a la posició d'extrem, en posició més avançada. En el seu retorn al Madrid, Lucas Vázquez va ser reconvertit al lateral dret per la seva capacitat de recórrer la banda. La seva projecció ofensiva i la seva capacitat per crear perill va fer que s'assentés en aquesta posició

Lucas Vázquez, un jugador de la pedrera amb 23 títols

El jugador madridista va disputar 402 partits oficials amb la samarreta blanca, anotant 38 gols i donant 73 assistències. El jugador de la pedrera va arribar a guanyar 5 Champions, 4 Mundials de Clubs, 4 Lligues i una Supercopa Intercontinental entre els trofeus més importants. El seu recorregut al Real Madrid va començar el 2015 després de formar-se al Castilla i el seu pas fugaç durant una temporada a l'Espanyol

Amb una humilitat que va contrastar amb el seu èxit, Lucas es va guanyar el respecte del vestidor, la confiança del cos tècnic i l'estima de l'afició. Mai va ser el més mediàtic però sí un dels més compromesos amb l'equip. Va jugar com a extrem o lateral dret, de titular o sortint des de la banqueta, sempre hi va ser i sempre va complir

El futur de Lucas Vázquez

El jugador de 34 anys té ofertes interessants d'Aràbia, Qatar i Itàlia però el seu objectiu és seguir al futbol espanyol. S'havia rumorejat el seu possible retorn a l'Espanyol però Lucas Vázquez té altres objectius. El jugador gallec té en ment un pla més romàntic que consisteix a tornar a la seva terra on va néixer

L'exmadridista està negociant amb el Deportivo de la Corunya, que està formant un projecte ambiciós per tornar a l'elit del futbol. Per al Deportivo, el seu fitxatge seria un cop estratègic sobre la taula: lideratge, identitat i connexió amb l'afició. Seria un símbol del renaixement de l'equip corunyès, un possible retorn ple de simbolisme i ambició