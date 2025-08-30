Joan Laporta deixa clar quin fitxatge es quedarà fora del Barça si no el pot inscriure
Recta final al mercat de fitxatges, el Barça està acabant de fer els deures els últims dies abans que finalitzi. Amb la renovació i cessió del porter Iñaki Peña, la inscripció del polonès Szczesny ja s'ha resolt. La sortida del veterà jugador Oriol Romeu és la pròxima sortida que està molt a prop d'oficialitzar-se
La sortida de Romeu donarà la possibilitat d'inscriure el lateral esquerrà Gerard Martín, peça important per a Flick que celebra veure la resolució del problema. Finalment, queda el jugador del planter Héctor Fort, la seva cessió al West Ham s'està ultimant però encara no s'ha materialitzat. Si finalment Fort no acaba sortint, posarà en seriós risc la inscripció de l'últim fitxatge culer
La direcció esportiva del Barça té clar que si el futbolista suec Roony Bardghji no pot ser inscrit, sortirà cedit. Roony va aterrar com un dels jugadors més prometedors del panorama futbolístic europeu i així ho ha demostrat a la pretemporada, deixant molt bones actuacions. En principi, Roony venia per reforçar el filial però les seves actuacions han sorprès tothom
Canvi de plans al Barça
La idea inicial era que pogués alternar filial amb el primer equip però el suec no està per la feina de jugar al filial. Tanmateix, el Barça està tenint problemes per inscriure certs jugadors i Roony corre el risc de quedar-se fora. En aquest cas, el Barça es planteja que el suec pugui sortir cedit a un equip que li pugui donar minuts de qualitat per a la seva progressió
Amb 19 anys i tenint en compte la qualitat de Roony, el davanter suec necessita jugar amb regularitat. L'equip turc del Galatasaray ja s'ha interessat en el jugador amb la mirada de reforçar la parcel·la atacant de l'equip. Una altra possibilitat seria tornar al seu antic equip, el Copenhaguen, a Dinamarca; l'equip danès segueix expectant la situació del jugador suec
Roony, decisió imminent
Hansi Flick no ha pogut comptar amb Roony per a les dues primeres jornades de lliga però ha entrenat a bon nivell. Flick està satisfet amb l'actitud del jugador i es mostra optimista en el tema de les inscripcions. El tècnic alemany confia a poder solucionar totes les inscripcions pendents i tenir a la seva disposició tots els jugadors
El temps corre en contra de Roony, la decisió del club respecte al seu futur imminent pot produir-se en les pròximes hores. Tanmateix, la cessió de Roony també pot posar en problemes el Barça ja que la normativa l'obliga a registrar els jugadors abans de cedir-los. Tot un galimaties al qual la direcció esportiva haurà de buscar la solució més adequada pel bé de totes les parts
