Joan Laporta deja claro qué fichaje se quedará fuera del Barça si no puede inscribirlo

Recta final en el mercado de fichajes, el Barça está acabando de realizar los deberes en los últimos días antes que finalice. Con la renovación y cesión del portero Iñaki Peña, la inscripción del polaco Szczesny ya se ha resuelto. La marcha del verterano jugador Oriol Romeu es la próxima salida que está muy cerca de oficializarse.

La salida de Romeu dará la posibilidad de inscribir al lateral zurdo Gerard Martín, pieza importante para Flick que celebra ver la resolución del problema. Finalmente, queda el canterano Héctor Fort, su cesión al West Ham se está ultimando pero todavía no se ha materializado. Si finalmente Fort no acaba saliendo pondrá en serio riesgo la inscripción del último fichaje culé.

La dirección deportiva del Barça tiene claro que si el futbolista sueco Roony Bardghji no puede ser inscrito, saldrá cedido. Roony aterrizó como uno de los jugadores más prometedores del panorama futbolístico europeo y así lo ha demostrado en la pretemporada, dejando muy buenas actuaciones. En principio Rooney venía para fortalecer al filial pero sus actuaciones han sorprendido a todos.

Cambio de planes en el Barça

La idea inicial era que pudiera alternar filial con el primer equipo pero el sueco no está por la labor de jugar en el filial. Sin embargo, el Barça está teniendo problemas para inscribir a ciertos jugadores y Roony corre el riesgo de quedarse fuera. En este caso, el Barça se plantea que el sueco pueda salir cedido a un equipo que le pueda otorgar minutos de calidad para su progresión.

A sus 19 años y teniendo en cuenta la calidad de Roony, el delantero sueco necesita jugar con regularidad. El equipo turco del Galatasaray ya se ha interesado en el jugador con la mirada de reforzar la parcela atacante del equipo. Otra posibilidad sería regresar a su antiguo equipo, el Copenhague en Dinamarca, el equipo danés sigue expectante la situación del jugador sueco.

Roony, decisión inminente

Hansi Flick no ha podido contar con Roony para las dos primeras jornadas ligueras pero ha entrenado a buen nivel. Flick está satisfecho con la actitud del jugador y se muestra optimista en el tema de las inscripciones. El técnico alemán confía en poder solucionar todas las inscripciones pendientes y tener a su disposición a todos los jugadores.

El tiempo corre en contra de Rooney, la decisión del club respecto a su futuro inminente puede producirse en las próximas horas. Sin embargo, la cesión de Rooney también puede poner en problemas al Barça ya que la normativa le obliga a registrar a los jugadores antes de cederles. Todo un galimatías al que la dirección deportiva tendrá que buscar la solución más adecuada por el bien de todas las partes.