Joan Laporta decideix el futur d'Andreas Christensen: 'El seu futur al Barça...'
Tot apunta que Andreas Christensen seguirà al Barça!
Després de la remuntada del Barça el passat dissabte al Ciutat de València contra el Llevant, l'equip ha tornat als entrenaments diumenge. Una sessió centrada en la recuperació després de l'esforç que el grup va haver de fer per poder remuntar el resultat advers de 2-0. Encara que l'equip no ha començat la Lliga mostrant la seva millor versió, ha estat eficaç i amb gran contundència a dalt
També s'han exercitat els tres jugadors pendents d'inscripció, com són el polonès Szczesny, Gerard Martín i el nou fitxatge, el suec Roony. Els jugadors que haurien de formalitzar la seva sortida aquesta setmana, com Héctor Fort i Oriol Romeu, també van ser presents a la sessió. L'equip ja prepara el seu compromís d'aquest cap de setmana contra el Rayo Vallecano i ho vol fer amb ple de victòries a domicili abans de l'aturada per seleccions
Per la seva banda, Andreas Christensen va ser baixa a la sessió de recuperació, la seva absència deguda a un lleu malestar general que va patir el danès. Christensen va jugar l'últim quart d'hora contra el Llevant ratllant a un bon nivell, substituint Ronald Araújo. Després d'una temporada gairebé en blanc per culpa de les lesions, Christensen afronta la seva quarta temporada al Barça amb la idea de ser important per a Flick
El futur incert d'Andreas Christensen
L'internacional danès ha generat molts rumors en els últims temps sobre el seu futur al Barça i una possible sortida del club. Les seves lesions han lastrat el seu rendiment i l'any passat amb prou feines va disputar minuts amb l'equip. Christensen té contracte fins al juny de 2026 i el club no s'ha plantejat renovar el seu vincle
Tot apuntava que el Barça estaria per la labor que el danès deixés la disciplina culer via traspàs i acabés generant rèdit econòmic al club. Tanmateix, som a l'última setmana de mercat i el danès continua sota les ordres de Hansi Flick. Encara que en el primer partit contra el Mallorca va veure tot el partit des de la banqueta, a Llevant, Flick li va donar l'oportunitat de jugar els seus primers minuts a la segona part
La sortida d'Iñigo Martínez, una basa per a Christensen
La sortida inesperada del veterà central basc al futbol saudita ha obert les portes a un Christensen que ara podria tenir més possibilitats de jugar. La temporada és llarga i Flick és conscient que necessita de les rotacions per dosificar l'esforç de tots els seus futbolistes. En principi, Flick l'utilitzarà per a les rotacions durant la campanya acabada d'iniciar i el seu rol serà secundari
El danès ha rebutjat les ofertes que li han arribat del futbol saudita i de la Sèrie A italiana, apostant per continuar al Camp Nou. Christensen és conscient que tindrà les seves oportunitats i està disposat a aprofitar-les. Encara falten uns dies per al tancament del mercat de fitxatges però tot apunta que Christensen continuarà al Barça i lluitarà per tenir la confiança de Flick
