Robert Lewandowski, als seus 36 anys, continua sent una peça fonamental al Barça. Aquesta temporada, ha demostrat una vegada més la seva gran capacitat golejadora, acumulant 18 gols en 21 partits de LaLiga, cosa que el posiciona com a màxim golejador del torneig. El seu rendiment ha estat clau perquè el FC Barcelona es mantingui en la lluita pel títol de lliga: el Madrid està a quatre punts.

No obstant això, Robert Lewandowski no té un relleu natural a la plantilla. En teoria, jugadors com Ansu Fati i Pau Víctor estaven destinats a assumir més responsabilitats en l'atac, permetent que Lewandowski tingués períodes de descans. Ara bé, la realitat ha estat diferent.

Ansu Fati ha tingut una participació mínima aquesta temporada, acumulant només 165 minuts en 7 partits de LaLiga, sense gols ni assistències. Per la seva banda, Pau Víctor ha jugat 245 minuts en 18 partits oficials, amb 2 gols i 2 assistències. Aquestes xifres reflecteixen una escassa presència en els plans de Flick, limitant el seu desenvolupament i oportunitats de joc.

El Barça troba successor per a Robert Lewandowski

Amb Lewandowski a la recta final de la seva carrera, el Barça ha intensificat la recerca d'un '9' que pugui assumir el seu rol en el futur proper. Han sonat noms com Viktor Gyökeres, Alexander Isak i Erling Haaland, però el club ja ha pres una decisió. En concret, una que no agradarà gens a Florentino Pérez.

El Barça ha tancat el fitxatge d'Alan Godoy, un davanter de 21 anys que es perfila com el relleu natural de Robert Lewandowski. Originari d'Argentina, Godoy ha mostrat un potencial impressionant al Nàstic de Tarragona i l'Eldense, destacant-se per la seva capacitat golejadora. El seu fitxatge representa una inversió en el futur del club, assegurant una transició generacional a la davantera.

Florentino Pérez també volia Alan Godoy

Curiosament, Alan Godoy també estava en l'òrbita del Real Madrid, que havia mostrat interès en la seva incorporació. No obstant això, el Barça ha aconseguit avançar-se, assegurant el seu fitxatge i evitant que s'uneixi a la competència. Godoy ja ha debutat amb el filial culé amb la intenció d'integrar-se en el primer equip en el futur proper, ocupant eventualment el rol de Robert Lewandowski.

La estratègia del Barça d'apostar pels joves talents, com Alan Godoy, reflecteix una planificació a llarg termini per assegurar la continuïtat i l'èxit del club. Mentre Robert Lewandowski continua sent una peça clau per a Flick, el futur del Barça està en mans de promeses com Alan Godoy, que podria liderar la davantera durant els pròxims anys.