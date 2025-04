Joan Laporta avisa Alejandro Balde i Gerard Martín: 'Deco fitxarà...'

La situació del lateral esquerre al Barça està vivint una constant evolució. Actualment, Alejandro Balde és el titular indiscutible en aquesta posició, mentre que Gerard Martín, el seu suplent, s'encarrega de donar-li descans. La competència entre tots dos ha estat una constant, però després de la inoportuna lesió de Balde, tot ha canviat.

La lesió de Balde i el futur del lateral esquerre

Amb la lesió de Balde, el Barça s'ha vist en la necessitat de replantejar la seva estratègia per a la banda esquerra. Joan Laporta, conscient de la fragilitat de la situació, ha parlat amb Deco, qui ja està avaluant un fitxatge de primer nivell per a l'estiu. En aquests moments, la direcció esportiva està buscant un lateral que pugui complementar Balde i oferir competència real per a la posició.

Tot i que el Barça ha tingut una gran temporada, Joan Laporta sap que la plantilla necessita reforços si es vol seguir competint al més alt nivell. El carril esquerre és una de les posicions que més preocupa, ja que la falta de profunditat en aquest lloc podria ser perjudicial en competicions exigents com la Champions League.

Deco té clar el seu objectiu i Joan Laporta dona llum verda

Segons diverses fonts, Deco, el director esportiu del Barça, ha assenyalat Alejandro Grimaldo com el candidat ideal per acompanyar Balde la pròxima temporada. El crack del Bayer Leverkusen, que té passat a La Masia, ha estat una de les revelacions d'Europa. La seva capacitat defensiva i la seva habilitat per sumar-se a l'atac el converteixen en el fitxatge perfecte per a l'esquema del FC Barcelona.

El Leverkusen, que es prepara per a una possible desbandada de jugadors aquest estiu, està disposat a vendre Grimaldo per 40 milions d'euros. Deco està convençut que aquest fitxatge és possible, i si Joan Laporta dona el vistiplau, el retorn de Grimaldo al Barça podria concretar-se. No obstant això, el traspàs no es realitzarà sense sacrificis.

Si el fitxatge de Grimaldo es materialitza, Gerard Martín podria veure's obligat a fer les maletes i buscar una sortida. L'ex del Cornellà, que ha tingut oportunitats a la plantilla culé, no sembla comptar amb el suport total de Hansi Flick, i el seu futur al club es presenta incert. Amb l'arribada de Grimaldo, el Barça podria oferir-li un nou rol a l'equip, o bé, deixar-lo marxar a la recerca de minuts de més qualitat usant la fórmula de cessió.