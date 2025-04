Inesperat, Alejandro Grimaldo respon al seu possible fitxatge pel Barça: 'És m...'

En les últimes hores, el nom d'Alejandro Grimaldo ha estat relacionat fortament amb un possible retorn a la que un dia va ser casa seva. El lateral esquerre, criat a La Masia, va deixar el club el 2016 a causa de la manca d'oportunitats en el primer equip, però mai ha perdut el seu amor pel Barça.

De La Masia al Benfica i al Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo, que no va aconseguir debutar amb el primer equip del FC Barcelona a causa de les seves diferències amb Luis Enrique, es va veure obligat a buscar el seu futur lluny de casa. Primer es va traslladar al Benfica, on va demostrar el seu talent. Després de diversos anys destacant a Portugal, va fer el salt al Bayer Leverkusen, on ha brillat sota les ordres de Xabi Alonso.

El carriler català ha estat una de les revelacions del futbol europeu, destacant-se com un dels millors jugadors del món en la seva posició. La seva capacitat ofensiva, amb 12 gols i 20 assistències en la passada temporada, demostra el seu talent: Alejandro Grimaldo és més que un lateral. A més, el seu estil de joc encaixaria perfectament amb el del Barça, que busca laterals amb projecció i capacitat per unir-se a l'atac.

L'interès del Barça davant la fragilitat de Balde

Davant la fragilitat física d'Alejandro Balde i el baix nivell de Gerard Martín, el Barça estaria avaluant la possibilitat de fitxar Grimaldo. Deco, enamorat del seu estil de joc, ja estaria negociant el seu traspàs. El lateral espanyol es presenta com una opció ideal per reforçar una posició clau en l'equip.

El Barça necessita un lateral esquerre que no només ataqui, sinó que també aporti en defensa, i Alejandro Grimaldo té totes les qualitats necessàries. La seva capacitat per sumar gols i assistències, combinada amb la seva solidesa defensiva, el converteix en un jugador molt valuós per al club.

Alejandro Grimaldo no ho dubta: "El meu somni és jugar al Barça"

Els rumors són actuals, però Alejandro Grimaldo fa temps que es deixa estimar pel FC Barcelona. En declaracions de fa uns mesos, Grimaldo va deixar clar que el seu somni continua sent jugar en el primer equip català. "Efectivament, és un objectiu que tinc i ho tinc molt clar al meu cap, fins i tot el club ho sap", va confessar el català.

Grimaldo també va recordar els seus anys a La Masia: "He crescut a la Masia i el Barça és el club en què somiava jugar des de nen, i encara ho faig". Encara que en el seu moment va deixar el club a causa de la manca d'oportunitats, la seva connexió amb el Barça mai es va trencar.

Malgrat el seu èxit al Benfica i el Bayer Leverkusen, Grimaldo ha estat clar en el seu desig de tornar a casa. "És on vull jugar i gaudir d'aquesta experiència", va assenyalar. No obstant això, també va deixar oberta la possibilitat de fitxar per altres clubs, encara que va insistir que el Barça continua sent el seu objectiu n.º 1.