Alejandro Balde, lateral esquerre del Barça, està sent una peça clau dins i, ara, també fora dels terrenys de joc.

Alejandro Balde no jugarà els pròxims partits del Barça, ja que es troba lesionat, però el lateral del club culer està sent clau en un vestidor que s'ho juga tot.

El Barça, necessitat de nous laterals, ja escolta l'opinió d'Alejandro Balde i es mou ràpidament per guanyar la partida a Arsenal i PSG. Ambdós clubs, juntament amb el Barça, volen fer-se amb els serveis d'un jugador molt polivalent i que ha rebut l'aval d'Alejandro Balde, clau per a Hansi Flick aquesta temporada.

Alejandro Balde es lesiona, però recomana el fitxatge del seu substitut: "El Barça l'ha tancat..."

Alejandro Balde generava més dubtes que certeses a l'inici de la temporada oficial, però amb Hansi Flick s'ha convertit en una peça indiscutible i més que important.

El Barça prepara 20M€ per fitxar un lateral reconvertit que ha estat 'beneït' per Alejandro Balde i que, llevat de sorpresa, signarà un nou contracte amb el Barça de Joan Laporta.

Alejandro Balde avala el fitxatge, el Barça el fa oficial: 20 M, adeu a Arsenal i PSG

El vestidor del Barça està vivint una temporada de somni i queda reflectit en el bon ambient que s'hi respira. No sol ser habitual, però Alejandro Balde ha estat clau per convèncer un jugador perquè continuï formant part de l'equip de Hansi Flick. Aquest jugador no és altre que Eric García, que aquest passat dimarts es va estrenar com a lateral dret titular davant el RCD Mallorca.

"García és el jugador més complet del Barça", asseguren fonts del 'staff' tècnic del Barça, que consideren que el de Martorell és un dels futbolistes més aprofitables. De fet, Eric García va quallar un gran partit contra el Mallorca, cosa que no va passar per alt el bo d'Alejandro Balde.

"Cafú", comentava Alejandro Balde en l'última publicació d'Eric García a les xarxes, fent referència al bon nivell de joc del jugador de Martorell, que ha jugat en 3 posicions. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Barça li oferirà renovar a Eric García, que té ofertes d'Arsenal i PSG i que se sent cada vegada més important amb Hansi Flick.