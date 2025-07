Inesperat, el d'Endrick sorprèn l'afició del Madrid: 'És la millor solució'

Endrick no ha tingut una primera temporada fàcil al Real Madrid. Va arribar al Bernabéu amb el cartell de ser el nou Ronaldo, aixecant moltes expectatives pel que havia demostrat com a adolescent al Brasil. Tanmateix, la realitat a l'equip blanc ha estat completament diferent.

Amb Carlo Ancelotti a la banqueta, Endrick gairebé no va tenir oportunitats. No va jugar ni 1.000 minuts entre totes les competicions, anotant només set gols. La manca de minuts ha estat un dels punts més crítics de la seva adaptació al club blanc.

L'arribada de Xabi Alonso és una nova oportunitat per a Endrick

Ara, amb l'arribada de Xabi Alonso, Endrick espera recuperar les sensacions perdudes i lluitar per fer-se un lloc a l'onze titular. Xabi ha demostrat ser un entrenador que dona moltes oportunitats als joves, una cosa que juga a favor del brasiler.

Tanmateix, després del que s'ha vist al Mundial de Clubs, les expectatives s'han refredat. Endrick podria no tenir el protagonisme que esperava, especialment amb l'aparició d'un altre jugador del planter que ha aixecat més expectatives que ell al torneig.

Gonzalo García deixa sense lloc Endrick

El Mundial de Clubs ha servit perquè Gonzalo García es consolidi com el teòric suplent de Mbappé al Real Madrid. El jugador del planter, que ha tingut l'oportunitat de jugar diversos partits, ha anotat dos gols en les seves tres primeres aparicions i ha deixat grans sensacions. El seu rendiment ha estat impressionant, tant pel que fa a la seva capacitat golejadora com a la seva connexió amb l'equip.

Amb Gonzalo García brillant, sembla que Endrick haurà de fer les maletes, ja que el jove espanyol ha demostrat ser una opció més viable per donar suport a Mbappé.

La possible cessió d'Endrick per al seu desenvolupament

Amb Gonzalo García ocupant el rol de suplent de Mbappé, el futur d'Endrick al Real Madrid es troba en un punt d'inflexió.

Segons el periodista Eduardo Inda, per evitar que la seva progressió es vegi frenada, el club no descarta l'opció de cedir el brasiler a un altre equip on pugui jugar més. Un fet que des del Real Madrid consideren "la millor opció" per al jove davanter. En aquest sentit, la Juventus ha mostrat interès en la seva cessió, cosa que obre la porta a un possible moviment.

La cessió d'Endrick permetria que el jugador continués el seu desenvolupament sense la pressió d'estar en un equip on tindria poques oportunitats. El seu pròxim pas podria ser clau per al seu futur, i la cessió sembla ser l'opció més viable per al seu creixement.

El Real Madrid, per ara, prefereix centrar-se en els joves amb més opcions de jugar al primer equip, com Gonzalo García, mentre Endrick segueix buscant el seu espai.