Pedri deixa KO a Frenkie De Jong, li ho diu a Flick: 'Prefereixo jugar amb...'

Si hi ha un jugador que està brillant d'una forma especial en aquest Barça actual, aquest no és altre que el canari Pedri. El migcampista està realitzant la millor temporada desde la seva arribada al Barça i diversos són els motius que fan brillar a Pedri en l'esquema de Hansi Flick. La seva nova posició en el camp, el canvi de rol de lideratge en l'equip, la nova forma d'entrenar i el nombre de partits que disputa.

Malgrat la seva edat, amb tan sols 22 anys, Pedri s'ha convertit en un dels líders indiscutibles d'aquest equip. El canari s'ha convertit en el far del Barça a la medul·lar, totes les pilotes passen per ell, Pedri aporta fluïdesa, qualitat a la circulació de pilota. El canari també destaca a l'hora de filtrar l'última passada i recuperar pilotes quan l'equip ha perdut la possessió.

Al Barça es és conscient que no és tan fàcil trobar un jugador del nivell de Pedri i és per això que la prioritat al gener ha estat la seva renovació. El tinerfeny té contracte en vigor fins juny 2030 i s'espera que sigui la pedra angular d'un equip jove, amb futur i de gran qualitat. El canari ha respost a les expectatives de Flick de fer un pas endavant com a encarregat de dirigir el joc de l'equip.

La parella de ball de Pedri en la medul·lar culé

Frenkie De Jong està sent l'encarregat d'acompanyar a Pedri en el doble pivot davant l'absència de Marc Casadó per lesió. Les característiques del neerlandès en són similars a les del '8' del Barça però no està assolint el nivell necessari per ser un indiscutible. Encara que Frenkie ha millorat el seu nivell amb Flick, és evident que el seu perfil no és l'adequat.

Pedri ho sap, ja que en moltes ocasions, ha de ser ell l'encarregat de recuperar la possessió quan aquesta tasca li correspon al pivot defensiu. Pedri, en ser conscient de les últimes informacions que envolten l'equip, ha demanat un canvi. En concret, pel seu estil i característiques de joc, prefereix jugar amb Marc Casadó, amb Casadó, Pedri no necessita córrer tant ja que el de La Masia abasta molt terreny.

La parella perfecta

Marc Casadó ha estat una de les revelacions d'aquest Barça, amb l'absència de Bernal per la seva greu lesió, Casadó ha estat un dels fixos en la medul·lar. Amb l'arribada de De Jong, després de la seva lesió, Casadó va perdre cert protagonisme. La seva posterior lesió va provocar que el neerlandès passés de forma definitiva a formar parella amb Pedri en la medul·lar.

La veritat és que aquest Barça ha perdut solidesa defensiva en la mitja, amb Frenkie existeixen i es creen més espais. Marc Casadó es caracteritza per cobrir molt terreny, és un gran recuperador de pilotes i es distingeix per la seva clarividència en el joc. Veurem quina decisió pren Flick en el Clàssic de demà, Casadó està recuperat i podria saltar d'inici per ajudar a Pedri.