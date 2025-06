Javier Tebas repeteix el cas Dani Olmo amb un fitxatge del Barça: 'No l'inscriuré...'

El Barça treballa per completar un mercat de fitxatges històric, però sap que, al davant, es trobarà amb un gran enemic. Aquest no és cap altre que Javier Tebas, president de LaLiga EA Sports. Javier Tebas ho té molt clar i ja ha llançat un missatge directe al FC Barcelona: el control econòmic de LaLiga continuarà sent igual d'exigent, així que tot pot passar.

El Barça té a punt de caramel el fitxatge de Joan García, porter de l'RCD Espanyol per qui el Barça ha pagat 25M€, però Tebas considera que no podria ser inscrit. Així ho ha comunicat el president de la patronal de clubs, que insisteix a repetir un 'Cas Dani Olmo', ara amb el porter espanyol Joan García, que serà anunciat demà. El Barça està que treu fum per les orelles, ja que sap que Javier Tebas és infranquejable i inflexible, sobretot ara que la resta de clubs espanyols dubten de tot.

Després de la inscripció de Dani Olmo aconseguida amb ajuda del Consell Superior d'Esports (CSD), el Barça està sent observat amb lupa. El FC Barcelona vol inscriure Joan García, porter ja fitxat i que serà anunciat en les pròximes hores, però Javier Tebas ha llançat un avís que aixeca molta polèmica.

Javier Tebas repeteix el cas Dani Olmo amb un altre fitxatge del Barça: 'No l'inscriuré...'

"Una cosa és pagar la clàusula d'un jugador i una altra molt diferent és que es pugui inscriure", ha declarat Javier Tebas. Javier Tebas fa referència, com és lògic, al fitxatge de Joan García pel Barça de Joan Laporta, club que ha pagat 25 milions d'euros pel porter espanyol. El Barça ha pagat la clàusula (també l'IPC corresponent), però això no implica que el prometedor porter pugui ser inscrit a aquestes alçades del mes de juny de 2025.

El Barça, que no disputa el Mundial de Clubs, es troba treballant intensament en el mercat de fitxatges. El Barça, liderat per Joan Laporta, té tancat el fitxatge de Joan García i molt encarrilat el de Nico Williams, amb qui ja hi ha un acord verbal. Ara bé, el problema a la Ciutat Comtal rau en les inscripcions, cosa que ja va passar l'estiu passat amb Dani Olmo i amb l'extrem de Sant Cugat Pau Víctor.

Javier Tebas llança un avís i amenaça el Barça: "Pagar la clàusula és una cosa, una altra és..."

El mercat de fitxatges continua tancat, per la qual cosa el Barça encara no està habilitat per inscriure Joan García. Un cop s'obri, el Barça haurà d'alliberar espai salarial per poder registrar el porter espanyol a LaLiga, cosa que encara no s'ha produït. Javier Tebas ha estat molt clar i directe: per poder inscriure, el Barça abans haurà de vendre o desprendre's d'alguns jugadors.

Com ja vam explicar a 'e-Notícies', la idea del Barça va vinculada, sobretot, a Marc-André ter Stegen. El FC Barcelona busca alliberar-lo per deixar de pagar el seu salari, que és dels més elevats de la primera plantilla masculina. Amb la sortida del porter alemany, el Barça tindria espai per inscriure Joan García i per començar a plantejar-se el fitxatge de Nico Williams, que està més que calent.