El Celta truca a Deco per confirmar la gran notícia: gairebé 20 milions per al Barça

Deco té molta feina per davant aquest estiu. Després d'una temporada exitosa a nivell de resultats, el director esportiu del Barça afronta la difícil missió de mantenir el nivell competitiu de la plantilla. Tot i que el club ha aconseguit tornar a la norma 1:1, cosa que significa que pot fitxar amb normalitat, les finances obliguen a fer sacrificis.

La situació econòmica del Barça continua sent delicada, i tot i que hi ha marge per incorporar nous jugadors, primer caldrà fer espai a la plantilla. Deco n'és conscient, i el seu principal objectiu és vendre abans de fitxar. En aquest context, un aliat inesperat ha sorgit al Celta de Vigo, que ha obert una porta important per al club català.

Deco dona les gràcies al Celta de Vigo

El Celta de Vigo ha confirmat el fitxatge de Ilaix Moriba, cosa que ha tingut una repercussió directa a les arques del Barça. L'operació es tanca en 6 milions d'euros fixos, però el més interessant és l'acord que el club català va signar en el seu moment. El 2021, quan el Barça va decidir vendre Ilaix al Leipzig, es va guardar un percentatge de la futura venda del jugador, que ara es materialitza.

Ilaix Moriba, una de les majors promeses que va sortir del Barça els darrers anys, es va negar a renovar el seu contracte amb el club. Davant d'aquesta situació, Joan Laporta es va veure obligat a forçar la seva sortida. El club alemany ja va pagar en el seu dia 16 milions fixos més 6 en variables, però l'important és que el Barça també es va guardar un 10% de qualsevol futura venda.

El Celta regala 600.000 euros a Deco

Ara, el Celta de Vigo ha fitxat Ilaix Moriba per 6 milions d'euros, i com a part de l'acord anterior, el Barça es beneficiarà d'un 10% d'aquesta quantitat. Això significa que el club català rebrà 600.000 euros per l'operació, que se sumen als 16 que ja va rebre en el seu dia. Tot i que no és una xifra que marqui la diferència en termes de grans fitxatges, aquesta quantitat té un gran valor per a Deco.

Aquest ingrés és vital per a Deco, ja que li permetrà fer front a nous fitxatges per reforçar el Barça de cara a la pròxima temporada. La jugada mestra de Laporta el 2021, en assegurar un percentatge de la futura venda de Ilaix Moriba, ha donat els seus fruits. El Barça no només va rebre una suma considerable per la seva venda inicial, sinó que també obté aquesta quantitat addicional gràcies al moviment del Celta.