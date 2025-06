Inesperat, Robert Lewandowski i Ferran Torres fiquen el Barça en un embolic de 24 milions

Robert Lewandowski i Ferran Torres han estat fonamentals a la davantera del Barça durant l'última temporada. El polonès, considerat un dels millors ‘9’ de tots els temps, ha assolit un total de 42 gols i ha demostrat la seva vàlua, assegurant la seva continuïtat un any més. Per la seva banda, Ferran Torres s'ha consolidat com el revulsiu ideal, jugant a les tres posicions d'atac i anotant 19 gols.

Excepte una gran sorpresa, tots dos seran els ariets escollits per Flick per a la pròxima temporada. En un context econòmic complicat, el Barça no pot destinar grans recursos per fitxar un altre davanter. Per això, Robert Lewandowski i Ferran Torres es perfilen com les peces centrals de la línia ofensiva.

El preu inesperat a pagar per Robert Lewandowski i Ferran Torres

Tot i la importància que tots dos jugadors tenen en l'esquema de Hansi Flick, el club català encara deu diners pels seus fitxatges. En el cas de Robert Lewandowski, el Barça té pendent un pagament d'11 milions, mentre que Ferran Torres suma un deute de 13 milions. Això eleva la xifra total a 24 milions d'euros que el club ha d'abonar abans del 30 de juny.

Aquesta despesa, tot i que necessària per completar la plantilla, complica les opcions del Barça per reforçar-se en altres posicions aquest estiu. Tot i la vital importància de Robert Lewandowski i Ferran Torres, el club s'enfronta a un repte financer considerable. Els 24 milions de deute limiten la seva capacitat per fitxar nous jugadors, especialment en un mercat en què cal reforçar altres àrees clau.

Vitor Roque tampoc se'n lliura

A aquests pagaments s'hi sumen altres compromisos econòmics que el Barça ha de complir abans del 30 de juny. Un dels fitxatges que ha generat deute és el de Vitor Roque, que, tot i ser prometedor, ha estat una de les inversions menys afortunades per al Barça últimament. El Barça encara ha d'abonar 11 milions d'euros pel davanter brasiler, cosa que agreuja encara més la situació financera del club.

Aquests compromisos financers no només retarden els plans de reforços del Barça, també afecten la capacitat del club per competir al mercat de fitxatges. Amb tants deutes a curt termini, l'equip es veu obligat a prendre decisions difícils pel que fa a les sortides i arribades de jugadors. Robert Lewandowski i Ferran Torres en són l'exemple perfecte, ja que el club encara està pagant pels seus traspassos.