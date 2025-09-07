Ya es oficial, Javier Tebas le hace un gran favor al Madrid: indignación en el Barça

No es ningún secreto que Javier Tebas, presidente de LaLiga, siente una especial simpatía por el Real Madrid.

Pese a su cargo institucional, nunca ha escondido su predilección por el club blanco, algo que genera indignación constante en el FC Barcelona y en buena parte de la afición culé.

Los últimos movimientos del dirigente no han hecho más que alimentar esa percepción de favoritismo hacia Chamartín. Ello, en un contexto donde la rivalidad entre los dos grandes del fútbol español es máxima.

Choque desigual entre Madrid y Barça

Es cierto que el Real Madrid también ha tenido algún roce puntual con Tebas. Especialmente por cuestiones de calendario o normativas, pero nada comparable a lo que ha vivido el Barça en los últimos años.

La normativa del Fair Play Financiero impulsada por LaLiga ha obligado al conjunto azulgrana a hacer auténticos malabares para inscribir a sus fichajes. En concreto, el Barça ha tenido que hacer rebajas salariales, ventas urgentes y operaciones de última hora.

Esta presión ha sido vista en el Camp Nou como un castigo directo desde los despachos de LaLiga. Algo que ha tensado al máximo la relación entre Javier Tebas y el club catalán.

En cambio, el Real Madrid no ha padecido ese nivel de exigencia. El último episodio ha sido interpretado como un nuevo gesto de favor hacia el conjunto merengue.

Se trata de una decisión que afecta de lleno al calendario y que ha despertado críticas inmediatas desde el entorno culé. En este sentido, los azulgranas ven en este movimiento un trato desigual con respecto al resto de los equipos de LaLiga.

Un derbi en horario polémico

El próximo 27 de septiembre el Real Madrid visitará el Metropolitano para enfrentarse al Atlético en el primer derbi madrileño de la temporada.

Un partido siempre cargado de tensión y emoción que, en esta ocasión, se disputará a las 16:15 horas por decisión directa de Tebas.

El motivo no es otro que facilitar el posterior desplazamiento de los blancos a Kazajistán, donde deberán medirse al Kairat Almaty en la Champions League unos días después.

El vuelo, de más de 9 horas de duración, habría complicado la logística del Real Madrid si el derbi se hubiese jugado en horario nocturno.

Con este cambio, el Real Madrid podrá viajar con más margen de tiempo, lo que ha sido interpretado como una ayuda directa de LaLiga.

Mientras tanto, en el FC Barcelona se recuerda que en más de una ocasión se han visto obligados a lidiar con calendarios apretados sin recibir ninguna concesión semejante.

Indignación culé y debate abierto

En el entorno del FC Barcelona, esta decisión ha caído como un jarro de agua fría. Los seguidores culés entienden que Javier Tebas no debería intervenir de esta forma en el calendario para favorecer a un equipo concreto, menos aún tratándose del Real Madrid.

Desde la capital catalana se insiste en que el presidente de LaLiga actúa con doble rasero, endureciendo las normas para el Barça y suavizándolas para su eterno rival.

Lo cierto es que la decisión ya está tomada y el derbi se jugará en ese horario. Sin embargo, el debate sobre la imparcialidad de Javier Tebas como presidente de LaLiga sigue abierto, con la sensación de que sus preferencias personales pueden acabar influyendo en la competición.

Para el Real Madrid, la medida es un alivio logístico, pero para el FC Barcelona supone un nuevo motivo de queja contra una gestión que consideran claramente injusta.