Del Camp Nou al Metropolitano: Hansi Flick no el vol i se'n va amb Simeone

Rivals i enemics al camp, Barça i Atlètic de Madrid solen semblar tot el contrari quan es tracta dels seus assumptes financers. Aquesta relació ha demostrat ser beneficiosa per als colchoneros, ja que fa onze temporades els catalans van regalar David Villa, cosa que va ajudar els rojiblancos a conquerir el títol de lliga. Una fórmula similar es va materialitzar el 2020 amb Luis Suárez: Simeone el va reclutar gairebé a cost zero i va ser peça bàsica en el seu esquema.

Ambdós traspassos van compartir similituds: alts salaris que el Barça ja no podia suportar, futbolistes renomats en la seva recta final i Simeone disposat a maximitzar aquests jugadors. Dos grans jugadors que en circumstàncies normals l'Atlètic no hauria pogut tenir accés i que van ser claus per aconseguir dos títols de lliga. Tot a expenses d'un altre club, el Barça, que els havia rebutjat per imperatiu econòmic.

Aquesta temporada tenim un altre nom que l'Atlètic desitja incorporar en propietat, es tracta del central Clément Lenglet. El Barça vol desprendre's del francès pel seu alt sou i perquè considera que té ben cobert l'eix defensiu. Però no acaba aquí la cosa: Hansi Flick tindrà l'última paraula sobre un altre fitxatge que ha demanat Simeone.

Hansi Flick i Simeone es juguen un fitxatge TOP

No hi ha dubte que la manera d'entendre el futbol d'ambdós entrenadors influeix en les seves decisions i fitxatges. Hansi Flick ha rentat la cara a aquest Barça apostant per un joc clarament ofensiu i donant molta importància al joc dels extrems. L'un contra un, el desbordament i l'habilitat per marcar des de segona línia són aspectes clau per al tècnic alemany.

Per la seva banda, Simeone és un entrenador que dona gran importància al control de l'encontre. No en va, l'Atlètic de Madrid és actualment l'equip més sòlid defensivament parlant de totes les lligues europees. Aquestes diferències es fan més evidents a l'hora d'identificar possibles fitxatges.

I és que hi ha un jugador que interessa a Simeone i que ha estat descartat per Hansi Flick. Es tracta de Gabri Veiga, qui actualment està jugant a l'Aràbia Saudita. La seva qualitat, joventut, i polivalència per jugar en diverses demarcacions de la medul·lar el converteixen en una gran oportunitat de mercat i, a més, està com boig per tornar a LaLiga.

Gabri Veiga vol tornar a Espanya: Hansi Flick el descarta

Gabri Veiga va estar en el radar del Barça abans de la seva decisió d'anar a jugar a l'Aràbia Saudita a les files de l'Al-Ahli. Finalment tot va quedar en rumors, però ara el jove talent vol tornar a LaLiga i l'Atlètic es postula clarament com el seu pròxim destí. I és que Hansi Flick sembla que ha descartat el seu fitxatge.

Gabri Veiga s'incorpora perfectament de segona línia amb una gran arribada i capacitat golejadora. El tècnic argentí de l'Atlètic de Madrid ha donat el seu vistiplau al seu fitxatge atès que considera que Veiga pot aportar molt a l'equip. Simeone considera que la seva adaptació seria ràpida i de rendiment imminent en conèixer perfectament LaLiga pel seu pas anterior al Celta de Vigo