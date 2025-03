Oficial, la Premier League s'avança al Barça: Flick s'acomiada del nou Dani Alves

El nom de Dani Alves s'associa al barcelonisme com un dels millors carrilers per banda dreta que ha tingut el Barça al llarg de tota la seva història. La seva trajectòria al club ha estat dividida en dues etapes, la primera va ser del 2008 al 2016 en la qual va guanyar 23 títols, entre ells, dos triplets. En aquesta dilatada primera etapa, Alves també va aconseguir un històric sextet en l'equip de Guardiola.

La segona etapa va arrencar al novembre de 2021 encara que no va poder debutar fins al gener de 2022, no va poder aixecar cap títol, va jugar 17 partits. Dani Alves va ajudar el Barça en moments molt complicats on la seva situació, més que crítica, li impedia fitxar. Als seus 38 va demostrar estar en perfectes condicions físiques i va complir amb escreix en els encontres disputats.

Parlar de Dani Alves és parlar de la història més exitosa del Barça, el barcelonisme no oblidarà mai la seva connexió amb Messi en els terrenys de joc. Des de la seva sortida del club, el Barça ha patit per trobar un lateral de la seva categoria i qualitat. Actualment amb Jules Koundé, la banda dreta està ben coberta sense oblidar que Koundé no és un carriler nat sinó un central reconvertit a lateral.

El Barça vol reforçar el lateral dret

Deco està pentinant el mercat a la recerca d'un lateral de garanties que pugui aportar més competència a Jules Koundé a la banda dreta. I sembla que el portuguès ha trobat el jugador ideal al Brasil, més concretament al Flamengo. Parlem de Wesley que als seus 21 anys s'ha consagrat com el lateral titular del club carioca.

El Barça ja va estar interessat a fer-se amb els seus serveis la temporada passada per incorporar-lo al Barça Atlètic. La idea era portar-lo com cedit i anar controlant la seva progressió i adaptació al futbol europeu però les altes exigències econòmiques del Flamengo no ho van permetre. Wesley es caracteritza per ser un futbolista molt tècnic, de llarg recorregut amb una gran projecció, és vist com el nou Dani Alves.

La Premier puja per Wesley

Wesley Vinicius França o simplement Wesley és el lateral dret que el Barça busca incorporar aquest estiu. Ofensivament Wesley es caracteritza per la seva capacitat de recórrer tota la banda i per la seva qualitat tècnica a l'hora d'assistir els seus companys. A més, Wesley és sòlid en tasques defensives, fet diferencial atès que en jugadors brasilers és a vegades complicat pel seu tarannà netament ofensiu.

Wesley pot ser definit com un lateral total, bon atacant i també amb mentalitat defensiva, difícil de superar en l'un contra un. Tal és la seva projecció que equips de la Premier com Arsenal, Liverpool o Chelsea ja han posat els seus ulls en el lateral brasiler. No li serà fàcil lligar el fitxatge del jove Wesley, la Premier pujarà fort pel futbolista aquest pròxim estiu.