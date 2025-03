Ya es oficial, deja tirado al Barça: el niño mimado de Hansi Flick elige al Bayern

Hansi Flick es un hombre con las ideas muy claras y no deja que nadie se meta en sus planes. De hecho, no le ha dado miedo sentar a según qué jugadores cuando no han dado la talla. Aunque el entorno del club esté más o menos conforme, Flick no se casa con nadie.

El FC Barcelona se está recuperando de sus problemas financieros y ya empieza a plantearse posibles fichajes de cara al próximo mercado. Aunque hay opciones que todavía están fuera de su alcance, Hansi Flick tiene varias peticiones interesantes. Una de ellas, la cual parecía estar cada vez más cerca de la entidad catalana, ha elegido al Bayern de Múnich.

Hansi Flick se queda sin su mayor deseo

Hansi Flick llegó hace unos meses al banquillo del Barça y todo ha ido a mejor desde ese momento. La directiva apostó por el alemán, que estaba sin equipo en ese momento tras tener poco éxito con su selección. Parte de la hinchada desconfiaba del técnico por el hecho de no lograr triunfar con la selección de Alemania, pero ha demostrado que puede ganar.

El Barça estaba perdiendo su identidad y no estaba yendo hacia la dirección correcta hasta la llegada de Hansi Flick. Se destituyó a Xavi Hernández de malas formas, pero el catalán no le guarda rencor al club. De hecho, se reunió con Flick para facilitarle el trabajo cuando llegó y compartieron una fotografía juntos.

Ahora los de la Ciudad Condal están en su mejor momento y los resultados en liga y Champions son muy favorables. Para seguir en esta línea, Hansi Flick pensaba en un gran defensa para facilitar la rotación cuando fuese necesaria. Por desgracia, el Bayern de Múnich se ha salido con la suya y ha frustrado todos los planes.

El fichaje frustrado de Hansi Flick

Hansi Flick quería incorporar a Alphonso Davies, pero el canadiense ha renovado hace poco con el Bayern de Múnich hasta 2030. Su anterior contrato era hasta 2025 y podría haber llegado en calidad de agente libre. Habría servido para darle descanso a Alejandro Balde, quien lo está jugando prácticamente todo, pero no podrá ser.

Finalmente, Hansi Flick no tendrá la opción de incorporar a Alphonso Davies, así que tendrá que pensar en otro defensor. Es muy probable que durante los próximos meses se empiecen a escuchar más nombres en los despachos de las altas esferas de la Ciudad Condal. De momento, Balde y Gerard Martín serán los encargados de defender la banda izquierda del Barça.