Després de gairebé 4 mesos d'anàlisi, el Consell Superior d'Esports (CSD) s'ha pronunciat de manera definitiva i oficial sobre el cas Dani Olmo, jugador egarenc del FC Barcelona. El CSD ha ratificat la seva primera decisió, que va ser presa hores abans de la semifinal de la Supercopa d'Espanya, per la qual cosa Dani Olmo i Pau Víctor seguiran amb llicència. LaLiga EA Sports de Javier Tebas va presentar al·legacions, però el CSD ha determinat que "la Comissió RFEF-Lliga no és competent en aquest assumpte".

El Barça tenia males sensacions, sobretot provocades pel comunicat de LaLiga EA Sports que pressionava, en certa manera, el CSD, entitat governamental que ha fallat a favor del Barça. Javier Tebas va intentar pressionar hores abans del partit de tornada de semifinals de Copa del Rei entre Atlètic de Madrid i Barça, però el CSD s'ha mantingut totalment al marge. Amb tot això, Dani Olmo i Pau Víctor mantindran la seva llicència federativa fins a final de temporada, per la qual cosa podran seguir jugant i competint amb el Barça i amb Espanya.

"Sobre l'escrit de LaLiga, dir-vos que ho veiem com un intent més de danyar la imatge del club i d'anar contra els interessos del FC Barcelona", apuntava Laporta. El president culer sempre es va mantenir optimista i, ara, el CSD li ha donat la raó al Barça: Dani Olmo i Pau Víctor podran seguir jugant fins a final de temporada. Ara bé, una vegada acabada, LaLiga EA Sports tornarà a tenir total potestat per acceptar o no acceptar les inscripcions de tots dos jugadors, cosa que depèn del fairplay econòmic de LaLiga.

Ja és oficial, el CSD es pronuncia sobre el cas de Dani Olmo: 'La raó la té...'

El Barça va presentar el recurs i el CSD manté les inscripcions de tots dos futbolistes culers. Estima el recurs del Barça i entén que la Comissió RFEF-Lliga no és competent en aquest assumpte i no entra a valorar la idoneïtat del control econòmic de la Lliga. Dani Olmo i Pau Víctor podran seguir competint sota la direcció de Hansi Flick.

Dani Olmo, migcampista egarenc del Barça, estava inscrit a LaLiga espanyola de manera cautelar després de la decisió del Consell Superior d'Esports (CSD), que va entrar de facto a principis de 2025. Cal recordar que Dani Olmo, ara de baixa després de caure lesionat en el duel de lliga contra Osasuna, va ser inscrit de manera provisional pel CSD, ja que el Barça no va complir. El club culer havia de disposar de marge salarial per inscriure Dani Olmo abans de l'1 de gener de 2025 i no va ser així, per la qual cosa LaLiga va ser taxativa.

A més de Dani Olmo, Pau Víctor, davanter del primer equip del Barça format a les categories inferiors de Sabadell i Girona, també estava en la mateixa situació que l'egarenc. Olmo i Víctor van estar sense inscripció de l'1 fins al dia 8 de gener de 2025, quan el CSD emetia un comunicat en plena Supercopa d'Espanya estimant la cautelar urgent. Una cautelar urgent que ha estat ratificada, per la qual cosa tots dos podran seguir competint.