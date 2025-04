Vol ser president i menysprea el femení: el rival nº1 de Laporta fa el ridícul

En els últims anys, el Barça Femení ha crescut a passos de gegant. El que abans era una secció oblidada, ara és un dels equips més poderosos i seguits del món.

Noms com Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Mapi León s'han guanyat l'afecte i l'admiració de milions d'aficionats. Aquestes jugadores són icones i símbol de la transformació del futbol femení en un fenomen global.

El desafiament de Víctor Font

Tanmateix, enmig de tot aquest creixement, la figura de Víctor Font ha tornat a la palestra, i no precisament per motius positius. Font, qui es va presentar a les eleccions presidencials del Barça el 2021, va ser el principal rival de Joan Laporta, encara que va acabar sent l'actual president qui es va alçar amb la victòria.

Anys després, Font ha tornat a postular-se com a candidat per a l'any vinent sota el seu lema "Sí al Futur". Un nom que busca connectar amb els aficionats, però els seus dubtes sobre el futbol femení sembren incertesa.

El ridícul de Víctor Font a APM

En una recent aparició al programa APM (Alguna Pregunta Més), Víctor Font va ser sotmès a un repte que va deixar en evidència la seva falta de coneixement sobre el Barça Femení. Joel Díaz, col·laborador del programa, li va plantejar la tasca de nomenar tres defenses de l'equip femení blaugrana.

El desafiament semblava senzill, donat el nivell i la repercussió de les jugadores actuals. Tanmateix, Font no va ser capaç d'encertar ni un sol nom en els set segons de què disposava per respondre. El silenci de Font va ser incòmode, mentre Díaz donava la resposta correcta: Irene Paredes, Mapi León i Marta Torrejón.

Noms de jugadores que, a més de ser part essencial de la defensa del Barça, tenen un enorme reconeixement tant a nivell nacional com internacional.

Un patró preocupant

Aquest no és el primer incident en què Víctor Font es veu superat pel futbol femení. El 2021, durant les eleccions presidencials, tots els candidats van ser sotmesos a una prova de coneixements sobre les jugadores del Barça.

Mentre que Toni Freixa va ser l'únic que va encertar, Font, novament, va demostrar un profund desconeixement. Se li va preguntar per tres jugadores que ja formaven part de la plantilla: Asisat Oshoala, Andrea Pereira i Leila Ouahabi. Mentre Laporta va admetre no conèixer cap d'elles, Font va esmentar Megan Rapinoe, una jugadora coneguda globalment però aliena al Barça en aquell moment.

Aquest error li va costar diverses crítiques, però el més greu va ser que, en ser informat que les tres jugadores ja formaven part de l'equip, la seva resposta va ser: "Ja, per això".