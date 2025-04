Hi ha sorpresa amb la renovació de Frenkie de Jong: el Barça posa noves condicions

El futur de Frenkie De Jong encara és incert, la seva renovació és una incògnita i el neerlandès, si no accepta les noves condicions, podria sortir aquest estiu. Frenkie ha tornat a l'equip i de la mà de Hansi Flick ha tornat a tenir un paper protagonista. L'internacional neerlandès té contracte fins al juny de 2026 i el Barça no està disposat que comenci la nova temporada sense haver renovat.

Recordem que Frenkie va arribar al Barça l'estiu de 2019 procedent de l'Ajax, al qual es va abonar una quantitat de 75M en fixos més 11 en variables. El Barça no pot permetre's que De Jong surti lliure el pròxim estiu, i encara que Deco ha intentat la seva renovació, aquesta encara està pendent de realitzar-se. El Barça ha estat esperant la resposta del futbolista durant un any, però Frenkie no va donar senyals de vida.

La direcció tècnica culer vol que Frenkie continuï, però acceptant una rebaixa salarial significativa. Després de tornar a l'equip de la mà de Flick i tenir de nou un rol important en l'equip, Frenkie De Jong està més obert a renovar. Laporta ha estat clar: si desitja continuar al Barça, haurà de renovar abans d'acabar la present temporada.

Frenkie De Jong i el Barça

Encara que va arribar com un dels migcampistes més prometedors d'Europa, el seu rendiment al Barça ha estat molt irregular. Frenkie ha deixat destells de la seva gran qualitat, però els seus continus problemes físics li han passat factura. Mai ha pogut tenir la regularitat esperada i necessària perquè pogués acabar explotant al Barça.

Després d'un llarg període fora de la competició a causa de la seva última lesió, Frenkie ha tornat amb força. Hansi Flick sempre ha parlat bé del neerlandès de 27 anys i la seva confiança en el jugador ha resultat clau. Frenkie ha participat en 32 partits amb 1538 minuts de joc efectiu, marcant 2 gols i donant 2 assistències.

La seva renovació passa per la fórmula de Kevin Punter, estrella del bàsquet blaugrana

El Barça no pot permetre's el luxe de seguir amb les condicions salarials actuals de De Jong. Entre salari, diferiments i amortització, el Barça està pagant més de 35M anuals. Està per veure si De Jong acaba acceptant les noves condicions imposades per Laporta, fórmula que li ha servit per renovar la seva estrella del bàsquet.

Kevin Punter, l'escorta nord-americà i gran estrella de l'equip, acaba de renovar acceptant una rebaixa salarial a canvi de prorrogar més anys el seu contracte. Aquesta fórmula és la que es vol utilitzar per renovar Frenkie De Jong, el Barça està disposat a renovar-lo fins al 2030. Per la seva part, De Jong hauria d'acceptar una notable rebaixa salarial que elimini, almenys, les condicions del seu actual contracte.