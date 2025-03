La RFEF (Real Federació Espanyola de Futbol) ja ha trobat nova data per al partit de LaLiga EA Sports entre Barça i Osasuna, que va ser suspès fa un parell de setmanes. El Barça-Osasuna, programat per al 8 de març, va ser suspès per la inesperada mort del doctor Carles Miñarro hores abans de l'encontre i ara ja té nova data, que genera polèmica. El Jutge Únic de Competicions Professionals de la RFEF, José Alberto Peláez, ha decretat que el Barça-Osasuna es jugui el pròxim dijous 27 de març de 2025 al Lluís Companys.

El Barça està molt molest amb aquesta resolució per part de la RFEF, ja que cal destacar que, en aquesta data, jugadors com Raphinha i Ronald Araújo, internacionals absoluts, no podrien jugar. L'anunci s'ha produït a través d'una resolució que no estipula cap horari per a l'encontre de lliga, ja que aquesta qüestió és competència de LaLiga EA Sports de Tebas. La nova data no convenç ni a Barça ni a Osasuna: ambdós clubs buscaven jugar el partit en el tram final de la competició, per la qual cosa presentaran un nou recurs.

El Barça, molest amb aquesta resolució, presentarà un recurs en les pròximes 48 hores i el motiu és més que evident. El Barça no podria comptar amb internacionals com Raphinha o Ronald Araújo, que juguen eliminatòries al continent americà el dimarts 25 (Argentina-Brasil i Bolívia-Uruguai). El Barça entén que aquesta nova data perjudicaria greument el club culer, que no podria disposar de dos jugadors que han estat convocats amb les seves seleccions per disputar eliminatòries sud-americanes.

Ja és oficial, el Barça-Osasuna ja té data: Raphinha i Ronald Araújo se'l perden

Osasuna, per la seva banda, podria patir un nou canvi de calendari amb aquesta data, ja que tenien programat el seu partit d'aquesta setmana davant l'Athletic Club a San Mamés. En la resolució, es fan públiques les propostes de dates de cada club. El Barça va demanar el 27 d'abril, si l'equip no es classifica per a la final de Copa, o el 29 o 30, si caigués tant en Copa com en Champions.

Segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', els serveis jurídics del Barça ja treballen per intentar presentar un recurs efectiu: disposen de 48 hores. En cas de no aconseguir cap canvi, el club que presideix Joan Laporta jugaria 3 partits en 6 dies després de l'aturada de seleccions d'aquest mes de març de 2025.