Confirmat, del Valencia al Barça, és a l'agenda de Joan Laporta: 'Un fitxatge TOP'

​Joan Laporta enfronta el complex desafiament de tornar el FC Barcelona a l'elit del futbol europeu amb recursos financers limitats. Durant la seva gestió ha pres decisions polèmiques, com la venda de Barça Studios i l'activació de les denominades "palanques", que han proporcionat al Barça un marge necessari. A més, la dolorosa sortida de Lionel Messi va ser una mesura dràstica per alleujar la massa salarial i estabilitzar les finances del club.​

Gràcies a aquestes estratègies, Joan Laporta ha aconseguit tornar el FC Barcelona a la norma 1:1 del Fair Play Financer. Això significa que el club català pot gastar en fitxatges la mateixa quantitat que ingressi, cosa que obre noves oportunitats en el mercat de transferències. Amb aquesta flexibilitat, Joan Laporta s'ha fixat en el València per avaluar possibles incorporacions que reforcin la plantilla culé.

Joan Laporta torna a cridar a Javi Guerra, la joia del València

Un dels noms que ha ressorgit a la llista de Joan Laporta és el de Javi Guerra, estrella del València. Nascut a Gilet el 13 de maig de 2003, el '8' és un migcampista molt complet, capaç de desenvolupar-se en diverses posicions gràcies a les seves habilitats físiques i tècniques. Després de formar-se a la pedrera del Villarreal, es va unir a l'acadèmia del València l'any 2019 i va debutar amb el primer equip al gener de 2022.

Durant la temporada 2024-2025, sota la direcció de Carlos Corberán, Javi Guerra ha recuperat la seva millor versió. Ha disputat 29 partits, anotant un gol i proporcionant tres assistències, consolidant-se com una peça clau en l'esquema del València. I no només això, ja que el més important és que ha tornat a cridar l'atenció de Joan Laporta.

Joan Laporta va mostrar interès en Javi Guerra fa més d'un any, però les circumstàncies no van permetre la seva incorporació en aquell moment. Ara, amb la millora en les finances del club català i el destacat rendiment del jugador, el president culé ha reactivat el seu interès. A més, el fet que pugui unir-se a una plantilla plena de joves talents com Lamine, Fermín, Pedri i Cubarsí fa que el seu fitxatge sigui encara més atractiu per al Barça.​

Javi Guerra té contracte amb el València fins al 2027, amb una clàusula de rescissió de 20 milions d'euros. Joan Laporta, conscient del seu preu, està considerant diverses fórmules per dur a terme el seu fitxatge, incloent-hi la possibilitat d'oferir jugadors en intercanvi o estructurar el pagament en terminis. Haurem d'esperar fins a l'estiu per conèixer el desenllaç d'aquesta història.