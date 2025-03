La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ya ha encontrado nueva fecha para el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Osasuna, que fue suspendido hace un par de semanas. El Barça-Osasuna, programado para el 8 de marzo, fue suspendido por la inesperada muerte del doctor Carles Miñarro horas antes del encuentro y ahora ya tiene nueva fecha, que genera polémica. El Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF, José Alberto Peláez, ha decretado que el Barça-Osasuna se juegue el próximo jueves 27 de marzo de 2025 en el Lluís Companys.

El Barça está muy molesto con esta resolución por parte de la RFEF, pues cabe destacar que, en dicha fecha, jugadores como Raphinha y Ronald Araújo, internacionales absolutos, no podrían jugar. El anuncio se ha producido a través de una resolución que no estipula ningún horario para el encuentro liguero, ya que esa cuestión es competencia de LaLiga EA Sports de Tebas. La nueva fecha no convence ni a Barça ni a Osasuna: ambos clubes buscaban jugar el partido en el tramo final de la competición, por lo que presentarán un nuevo recurso.

El Barça, molesto con dicha resolución, presentará un recurso en las próximas 48 horas y el motivo es más que evidente. El Barça no podría contar con internacionales como Raphinha o Ronald Araújo, que juegan eliminatorias en el continente americano el martes 25 (Argentina-Brasil y Bolivia-Uruguay). El Barça entiende que esta nueva fecha pejudicaría gravemente al club culer, que no podría disponer de dos jugadores que han sido convocados con sus selecciones para disputar eliminatorias sudamericanas.

Ya es oficial, el Barça-Osasuna ya tiene fecha: Raphinha y Ronald Araújo se lo pierden

Osasuna, por su parte, podría sufrir un nuevo cambio de calendario con esta fecha, ya que tenían programado su partido de esa semana frente al Athletic Club en San Mamés. En la resolución, se hacen públicas las propuestas de fechas de cada club. El Barça pidió el 27 de abril, si el equipo no se clasifica para la final de Copa, o el 29 o 30, si cayera tanto en Copa como en Champions.

Según ha podido confirmar 'e-Notícies', los servicios jurídicos del Barça ya trabajan para intentar presentar un recurso efectivo: disponen de 48 horas. En caso de no lograr ningún cambio, el club que preside Joan Laporta jugaría 3 partidos en 6 días tras el parón de selecciones de este mes de marzo de 2025.