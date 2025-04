Ja és oficial, Ansu Fati li ho diu a Deco a la cara: 'Vaig a...'

Ansu Fati va començar la temporada amb l'esperança de recuperar el seu lloc en el primer equip després d'una cessió al Brighton la temporada anterior. Va parlar amb Flick a l'estiu i junts van decidir donar-se una oportunitat per veure si podia jugar regularment. Tanmateix, les lesions persistents i la ferotge competència interna van limitar les seves oportunitats.

Sota la direcció de Hansi Flick, l'atacant ha disputat només 158 minuts a LaLiga, sense anotar gols i amb una presència limitada en les convocatòries. La seva última aparició va ser al gener, a la Copa del Rei contra el Barbastro, després de la qual cosa va ser relegat a la banqueta de manera habitual. Només uns pocs minuts davant el Dortmund a l'anada han trencat aquesta dinàmica: Ansu Fati està KO.

La conversa de Ansu Fati amb Deco

La temporada 2024-2025 de Ansu Fati al Barça ha estat una muntanya russa d'emocions, decisions difícils i, finalment, una resolució que semblava inevitable. El jove ariet, que alguna vegada va ser considerat el successor de Lionel Messi, ha decidit posar fi a la seva etapa al club català.

Amb dos anys restants en el seu contracte, Ansu s'havia convertit en un problema per a les finances del club català, ja que es negava a marxar i va rebutjar diverses ofertes al gener. Tanmateix, ara tot ha canviat i així li ho ha fet saber a Deco.

En una reunió recent, Ansu Fati va comunicar a Deco la seva decisió d'abandonar el club al finalitzar la temporada: "Marxaré del Barça". El director esportiu és plenament conscient que la situació del jugador no encaixa en els plans a llarg termini del Barça i celebra la seva decisió.

Possibles destins per a Ansu Fati

A l'Aràbia Saudita i Qatar estan molt atents a Ansu Fati, però també hi ha diversos clubs europeus que han mostrat interès en el seu fitxatge. Equips de la Premier League, com el West Ham United, han estat vinculats amb el davanter culer, buscant reforçar el seu atac amb un jugador del seu gran potencial. A més, clubs de la Serie A i la Bundesliga també han expressat el seu interès, encara que encara no s'han concretat ofertes formals.

La sortida de Ansu Fati marca la fi d'una era prometedora que no es va materialitzar com s'esperava, el seu talent i el seu potencial no van ser suficients per superar les adversitats. Els aficionats recordaran els seus moments brillants, però també lamentaran el que podria haver estat. Amb la seva partida, es tanca un capítol en la història recent del club, deixant espai per a noves oportunitats i desafiaments.