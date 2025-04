Dani Olmo s'acomiada per si de cas, la xifra salva el Barça: 'Són més de...'

Dani Olmo va aterrar al FC Barcelona com un dels fitxatges més desitjats per l'afició, amb l'etiqueta de crack mundial. La seva arribada va causar gran entusiasme entre els aficionats, que ràpidament es van sentir captivats pel seu talent.

En les seves primeres aparicions, Dani Olmo va demostrar ser un jugador capaç de marcar la diferència, aportant creativitat i qualitat a l'atac del Barça. No obstant això, les lesions van començar a frenar el seu progrés i no ha aconseguit mantenir la continuïtat que s'esperava d'ell. Al llarg de la temporada, el rendiment del '20' ha estat massa irregular.

Les lesions l'han tingut allunyat dels terrenys de joc en diversos trams, cosa que ha afectat el seu rendiment al camp. A més, la situació amb la seva inscripció també ha complicat la seva integració total a l'equip, cosa que ha derivat en una caiguda de la seva presència a l'onze. Actualment, és cada vegada més difícil veure Dani Olmo jugar tres partits seguits sense interrupcions per lesió, ajustos tàctics o qüestions jurídiques.

Dubtes a la directiva del FC Barcelona

L'irregularitat de Dani Olmo ha generat dubtes dins del club, especialment en Joan Laporta, president del FC Barcelona. Tot i que el jugador té molt potencial, els seus constants problemes físics i la falta de continuïtat estan sent avaluats per la directiva.

En aquest sentit, Laporta s'enfronta a una decisió difícil, ja que el Barça ha invertit molts diners en Dani Olmo i el seu talent continua sent indiscutible. No obstant això, la situació actual podria portar el president del Barça a replantejar-se el seu futur al club.

De fet, en les últimes hores Dani Olmo ha rebut una oferta que pot canviar-ho tot. El seu futur al Camp Nou no està per res assegurat, ja que la xifra és realment alta i podria ajudar l'economia culé.

La proposta del Manchester City i la possible sortida de Dani Olmo

En les últimes hores, una oferta significativa ha arribat a la taula de Joan Laporta. El Manchester City, dirigit per Pep Guardiola, ha mostrat un fort interès a fitxar Dani Olmo i estaria disposat a pagar més de 100 milions d'euros pel seu traspàs. Per això, frases com "són més de 100 quilos" haurien començat a sonar per les oficines de 'Can Barça'.

En aquest sentit, aquesta xifra posa el FC Barcelona en una cruïlla. Tot i que Dani Olmo ha deixat clar que el seu desig és seguir al Barça, la quantitat econòmica de l'oferta i el seu historial de lesions podrien fer que Laporta decideixi vendre'l.

El futur de Dani Olmo està en l'aire

El futur de Dani Olmo al FC Barcelona sembla estar en l'aire. Mentre el jugador es mostra decidit a quedar-se al club, la proposta del Manchester City representa una temptació considerable per a Joan Laporta.

La situació de Dani Olmo podria canviar a l'estiu, depenent dels moviments al mercat i de si el FC Barcelona decideix acceptar l'oferta del City. El que sembla clar és que el proper estiu serà clau per determinar si el futur d'Olmo continua lligat al Barça.