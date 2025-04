Ni Gavi ni Dani Olmo, Joan Laporta ho confirma: Hansi Flick se l'emporta al Barça ara

El Barça segueix lluitant per aixecar tots els títols possibles aquesta temporada, però Joan Laporta i Hansi Flick ja treballen amb un ull posat en el mercat de fitxatges d'estiu. Si bé és cert que la plantilla és completa i molt competitiva, Hansi Flick vol que es facin alguns retocs que obligaran a passar per caixa. Un d'aquests arribarà, precisament, per incrementar la competència al centre del camp: Dani Olmo i Gavi ja ho saben, tots dos tindran un nou rival a la medul·lar culer.

Està clar que Gavi i Dani Olmo continuaran sent importants en el Barça que estructura Hansi Flick, però el tècnic alemany s'ha fixat en un altre gran migcampista. El curiós en aquesta operació és que el Barça mourà fitxa per un jugador de 2 RFEF, que equival a la quarta categoria del futbol espanyol. Parlem d'un jugador que encara no és professional, que va néixer l'any 2004 i que fitxarà pel Barça per competir per un lloc amb Dani Olmo i Gavi.

El mercat de fitxatges ja ha arrencat per a un Barça que es juga bona part de les seves opcions de futur en aquest tram final de temporada: guanyar diners equival a fitxar. Més enllà del que succeeixi sobre la gespa, Flick té la lupa posada en un talentós migcampista que arribarà per fer-li 'la vida impossible' a Dani Olmo i a Gavi. Joan Laporta ja confirma aquesta operació de cara a aquest mercat de fitxatges: no superarà ni el milió d'euros, però es tracta d'un migcampista amb una qualitat excepcional.

Gavi i Dani Olmo segueixen, però Flick fitxa més competència per al seu nou Barça

No és cap secret que el Barça, liderat per Joan Laporta i per Flick, busca nous migcampistes per millorar el seu atac. Dani Olmo i Gavi tenen assegurada la seva continuïtat, però Flick ha comentat que, si es dona l'oportunitat, voldria comptar amb un altre nou migcampista.

Dit i fet: el Barça aprofita la bona dinàmica de l'equip per tancar un nou fitxatge arribat de 2 RFEF, quarta categoria del futbol espanyol.

Ni Gavi ni Dani Olmo, Joan Laporta ho confirma: Hansi Flick se l'emporta al Barça ara

Dani Olmo i Gavi tenen moltes opcions de gaudir de minuts de qualitat amb Hansi Flick en aquest tram final de la temporada i, per descomptat, durant la pròxima que ve. Ara bé, Hansi Flick s'ha fixat en un talent que arribarà al Barça amb fitxa de filial i que té moltes opcions de pujar de categoria amb el primer equip.

Aquest jugador és Izan González, jugador del Cornellà, equip que milita en 2RFEF i que s'està jugant el descens en aquestes jornades finals. González, format en les categories inferiors del club de Cornellà, té una oferta del filial del Barça per unir-se al club culer, que també podria descendir en aquest tram final.

El Barça porta molt de temps seguint a González, que té un valor de mercat d'uns 50.000 euros i que és titular indiscutible en el club català de 2RFEF espanyola. El Barça vol comptar amb Izan González de cara al pròxim curs, sobretot per reforçar el filial, encara que no es descarta que competeixi amb Dani Olmo i Gavi per minuts.