Mikel Arteta demana un fitxatge del Barça després d'eliminar el Madrid: L'Arsenal va amb tot

L'Arsenal ha aconseguit el que semblava impossible: eliminar el Real Madrid de la Champions League. Els de Mikel Arteta han sobreviscut al temut Bernabéu i avancen de ronda després d'una victòria global per 5 a 1. Aquest resultat històric ha deixat empremta en la premsa internacional, que destaca la superioritat de l'equip anglès en intensitat, joc col·lectiu i eficàcia ofensiva.

Amb la classificació a la butxaca, Mikel Arteta ja està pensant en com millorar la plantilla de cara a la pròxima temporada. El rendiment de l'Arsenal està sent bo, però podria ser millor i per això, el tècnic espanyol ha posat la seva mirada en el Barça. Arteta busca apuntalar la seva línia defensiva i s'ha fixat en el pilar de Hansi Flick: Jules Koundé.​

Jules Koundé, la peça clau en el Barça

La temporada 2024-2025 està sent destacada per al defensor francès. Amb 26 anys, Jules Koundé ha disputat 47 partits oficials amb el Barça, acumulant més de 4.000 minuts de joc. Ha marcat 3 gols i ha donat 7 assistències, mostrant la seva capacitat ofensiva a més de la seva solidesa defensiva Fichajes.​

La seva versatilitat li permet desenvolupar-se tant com a central com a lateral dret, adaptant-se a les necessitats tàctiques de l'equip. Aquesta polivalència ha estat clau en l'esquema de Flick, qui el considera fonamental en el seu sistema defensiu.​

L'Arsenal està disposat a invertir

Davant la possible sortida de Koundé, l'Arsenal està disposat a fer una oferta significativa. Segons informes, els Gunners preparen una proposta de 75 milions d'euros per fitxar el defensor del Barça. Aquesta xifra posaria a prova la capacitat del club català per retenir la seva estrella.​

Per la seva banda, Jules Koundé ha expressat el seu desig de continuar al Barça, on se sent valorat i part integral del projecte. No obstant això, la temptadora proposta de l'Arsenal podria fer-li reconsiderar el seu futur.​

Podrà l'Arsenal convèncer el Barça?

La situació és complexa ja que el Barça valora enormement a Koundé i la seva sortida deixaria un buit difícil d'omplir. No obstant això, l'oferta de l'Arsenal és atractiva tant per al jugador com per al club. Serà interessant veure com es desenvolupa aquesta negociació en els pròxims mesos.​

Mentrestant, l'Arsenal continua el seu camí a la Champions League amb la vista posada en noves conquestes. L'eliminació del Real Madrid ha estat un cop d'autoritat que reforça l'ambició de l'equip d'Arteta.​