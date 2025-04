Pep Guardiola s'introdueix en els plans del Barça, coincideix amb Flick: Fitxatge de 50 M€

El FC Barcelona té clar que, més enllà de reforçar la davantera, la seva gran prioritat per al pròxim curs és millorar la defensa. Hansi Flick, el tècnic de l'equip blaugrana, ha posat la seva atenció en el costat esquerre de la defensa. Actualment, Gerard Martín, qui no ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible, el més probable és que surti cedit per continuar el seu desenvolupament.

El club busca un carriler que ofereixi millors prestacions tant en defensa com en atac, amb la intenció d'aportar dinamisme i solidesa a aquesta zona del camp. No obstant això, el que semblava ser una operació interna del FC Barcelona ha donat un gir inesperat.

Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, també està buscant reforçar la banda esquerra de la defensa, i el nom que ha sorgit com a possible fitxatge per a ambdós equips és Álvaro Carreras. El lateral espanyol ha estat vinculat a ambdós clubs en els últims mesos, la qual cosa ha generat una competència ferotge per fer-se amb els seus serveis.

La crisi del Manchester City i l'interès per Álvaro Carreras

El Manchester City travessa una crisi de resultats i, com a resultat, s'acosten canvis en la plantilla per a la pròxima temporada. Pep Guardiola vol reforçar diverses posicions i una de les prioritats és trobar un lateral esquerre pur que pugui aportar més en atac.

L'entrenador del City busca un jugador amb la capacitat de pujar a l'atac per la banda i generar jugades de perill, i Carreras encaixa perfectament en aquesta descripció.

Per la seva banda, el Barça també està molt interessat en el fitxatge d'Álvaro Carreras. El lateral esquerre, format a 'La Masia', que va passar pel Manchester United abans d'aterrar al Benfica, ha demostrat un gran nivell a la lliga portuguesa.

Álvaro Carreras ha jugat 45 partits aquesta temporada, anotant tres gols i proporcionant cinc assistències. La seva versatilitat i rendiment li han permès destacar tant en defensa com en la seva capacitat per sumar-se a l'atac, la qual cosa el converteix en una opció atractiva per a ambdós clubs.

El futur d'Álvaro Carreras i la seva clàusula de rescissió

La clàusula de rescissió del lateral de 23 anys està fixada en 50 milions d'euros. Una xifra que podria ser assequible per als dos gegants interessats, encara que la competència entre ells podria encarir el traspàs.

Amb el Manchester City i el Barça lluitant pel seu fitxatge, tot apunta que la decisió d'Álvaro Carreras dependrà tant de la proposta econòmica com del projecte esportiu.

Mentre el Manchester City s'enfronta a una renovació interna després d'una temporada complicada, el Barça busca enfortir la seva plantilla per continuar sent competitiu en totes les competicions. En qualsevol cas, és un fet que la batalla per Álvaro Carreras serà un dels focus d'atenció en el pròxim mercat de fitxatges.