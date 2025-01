Rebutja el Liverpool pel Barça: nou soci per a Alejandro Balde, falta la signatura

Alejandro Balde va irrompre amb força en el curs 2022-2023 com el relleu natural de Jordi Alba al lateral esquerre del Barça. La seva potència i capacitat de conducció van ser qualitats que van ajudar el Barça a guanyar dos títols en aquella temporada. Tanmateix, Balde no ha tingut regularitat i ha anat combinant bones actuacions amb altres que han deixat bastant a desitjar.

Hansi Flick confia en el de La Masia, però és conscient de les seves limitacions, especialment en el tema defensiu. Flick valora la seva velocitat i capacitat de recorregut al lateral, però necessita també que sigui més solvent en tasques defensives. En aquest sentit, s'estaria buscant reforçar la banda esquerra, la direcció esportiva està avaluant diferents alternatives.

Alphonso Davies és un somni impossible per a Flick, tenint en compte la seva fitxa i la prima de fitxatge que el seu agent demanaria en venir com a agent lliure. És per això que el Barça no estaria pensant en comprometre Balde, sinó més aviat en reforçar la banda esquerra amb un davanter top. Es pensa en un extrem que reuneixi les característiques de velocitat, desbordament i alta pressió per ajudar des de dalt a la defensa.

Alejandro Balde rep ajuda des del Liverpool

Amb l'objectiu de reforçar la banda i ajudar Alejandro Balde, el Barça està molt atent a tot el que succeeix amb Luis Díaz. L'extrem del Liverpool encaixa perfectament en els plans de Flick.

A Luis Diaz li queden dos anys de contracte amb els reds, un vincle que el Liverpool estaria per la labor de prorrogar. Tanmateix, el colombià hauria rebutjat tal possibilitat considerant que l'oferta de renovació no s'ajusta a la seva rellevància en l'equip anglès. En la present temporada, Luis Díaz comparteix el segon lloc de màxims golejadors a la Premier amb 12 dianes, només superat per Mohamed Salah.

L'interès del Barça en Luis Díaz no és nou, el colombià sempre ha estat el preferit en la llista de futuribles de Deco. Està convençut que pot ser la peça que li falta al Barça per fer el salt definitiu. Certament, Luis Díaz no sigui tan mediàtic com altres noms que s'han barallat, però ningú pot negar que és un extraordinari futbolista.

L'interès del Barça per Luis Díaz

Luis Díaz és un extrem que es caracteritza per tenir un gran toc i control de la pilota. Jugador amb gran desbordament, amb gran moviment per lliscar-se des de l'esquerra a la dreta per desfer-se dels defensors. El colombià es desenvolupa bé en espais reduïts a tota velocitat trobant gairebé sempre la millor opció per passar.

Deco ja va posar el seu nom sobre la taula l'estiu passat quan va fallar el fitxatge de Nico Williams, però va ser impossible treure'l del Liverpool. El davanter colombià finalitza el seu contracte el 2027, però l'extrem està descontent perquè el Liverpool no li millora el contracte. El Barça està atent a la situació del jugador i no dubtarà a moure fitxa si existeix la possibilitat de poder-lo incorporar a les seves files.