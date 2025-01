Oficial, és millor que Marcus Rashford i somia amb el Barça: Flick aprova el seu fitxatge

Marcus Rashford està sent una de les grans aspiracions del Barça per reforçar el seu atac en aquesta finestra de fitxatges de gener. L'atacant del Manchester United, reconegut per la seva velocitat i desbordament, s'ha convertit en l'objectiu prioritari del club català en les últimes setmanes. No obstant això, les negociacions han patit un estancament inesperat, deixant a l'aire la possibilitat que l'anglès vesteixi la samarreta culé pròximament.

Els dubtes sobre Marcus Rashford no només giren al voltant de la seva indecisió, sinó també a les altes exigències econòmiques que el FC Barcelona no està en condicions d'assumir. Davant aquest panorama, Flick ha començat a mirar cap a altres horitzons. L'alemany insisteix en la necessitat de reforçar la parcel·la ofensiva amb un extrem de primer nivell i s'ha fixat en un vell conegut per fer-ho.

Marcus Rashford s'allunya i Flick activa el seu 'Pla B'

Marcus Rashford té una fitxa elevada al United i no vol perdre diners amb la seva sortida, cosa que ha frustrat la directiva del Barça. Encara que el seu fitxatge semblava ser el moviment estrella del mercat, les negociacions han portat Flick a considerar opcions més pràctiques i ràpides. En aquest context, un dels seus antics pupils ha emergit com l'alternativa ideal per reforçar la línia atacant culé.

Leroy Sané, extrem del Bayern de Munic, no només compta amb un historial impressionant, sinó que també té una relació propera amb Flick. Durant la seva etapa al Bayern, el tècnic alemany va explotar al màxim les qualitats de Sané, qui va brillar per la seva capacitat de desequilibri a les dues bandes. Aquestes qualitats, unides al seu coneixement del sistema de Flick, fan de Leroy Sané una aposta segura.

La connexió entre Flick i Leroy Sané pot ser decisiva

Flick coneix cada detall de l'estil de joc de Leroy Sané i sap com treure-li el màxim rendiment. Durant el seu temps junts al Bayern, l'alemany va demostrar ser un jugador capaç d'adaptar-se a múltiples rols en l'atac. La seva versatilitat i explosivitat són qualitats que Flick valora enormement, especialment en un equip com el Barça, que necessita amplitud en el seu joc ofensiu.

A més, Leroy Sané està disposat a fer el salt al Barça a qualsevol preu, un detall que el diferencia clarament de Marcus Rashford. Mentre les demandes de l'anglès són exagerades, l'extrem alemany ha mostrat interès real en recalar al Camp Nou i ja ha rebutjat altres ofertes de la Premier League. Aquest compromís per part de Sané facilita les converses i reforça la confiança de Flick en el seu fitxatge.