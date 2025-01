Nou cas Luis Figo entre Barça i Madrid! Aitana Bonmatí accepta i demana el seu fitxatge

L'ambició del Barça Femení no té límits. Aquesta temporada, les blaugranes estan ben encaminades per seguir acumulant títols. Un dels grans reforços de l'equip ha estat l'arribada d'Ewa Pajor, la golejadora polonesa que està marcant diferències.

Amb 14 gols a la Lliga F, Pajor s'ha convertit en una de les jugadores més destacades i en una peça clau en l'atac del Barça.

Tanmateix, el club no es conforma. La directiva i el cos tècnic busquen reforçar la plantilla amb jugadores que aportin qualitat i experiència. Aquí és on entra en escena la notícia del possible fitxatge d'una futbolista que podria donar un salt de qualitat a l'equip.

L'interès per la futbolista del Real Madrid

Segons una exclusiva del mitjà Blaugranagram, el FC Barcelona estaria seguint de prop Tere Abelleira, qui actualment juga al Real Madrid. La gallega, coneguda per la seva visió de joc i la seva capacitat tècnica, ha perdut protagonisme en el seu equip i en la selecció espanyola, especialment després del retorn de Patri Guijarro. Això ha generat rumors sobre la seva possible sortida del conjunt blanc.

El Barça veu en Abelleira una oportunitat única per reforçar el centre del camp. La seva adaptació a l'estil culé i la seva bona connexió amb Aitana, Alexia i Patri fan que el seu fitxatge sigui molt valorat.

Un moviment històric

Si el fitxatge de Tere Abelleira es concreta, estaríem davant d'un cas sense precedents en el futbol femení espanyol. Fins ara, no s'ha produït un traspàs directe d'una jugadora entre els eterns rivals, Barça i Real Madrid. Això evoca el polèmic fitxatge de Luis Figo el 2000, quan va deixar el Barça pel Madrid.

Aitana Bonmatí, una de les líders del Barça, coneix bé Tere Abelleira gràcies a la seva experiència compartida en la Selecció. La catalana sempre ha subratllat la importància d'incorporar jugadores que comprenguin l'estil de l'equip i puguin aportar des del primer moment.

Un cop d'efecte per al Barça?

El possible traspàs de Tere Abelleira no només seria un cop estratègic, sinó també emocional. Per al Madrid, perdre-la seria un cop dur; per al Barça, una mostra de poder en atraure talent de l'etern rival.

A mesura que s'acosta el mercat de fitxatges, els aficionats estaran atents a qualsevol moviment. Si el fitxatge d'Abelleira es concreta, el Barça no només estaria reforçant la seva plantilla, sinó també escrivint un nou capítol en la història del futbol femení.