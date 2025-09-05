¡Ya hay contactos! El Real Madrid quiere fichar al nuevo Pedri: un mexicano de 16 años

Pese a que el mercado de fichajes acaba de cerrar, los ojeadores del Real Madrid siguen trabajando a destajo de cara al futuro.

Un club de la envergadura del conjunto blanco no descansa ni en vacaciones. La prueba está en la información que ha surgido desde México en las últimas horas.

Resulta que Juni Calafat, mano derecha en materia de fichajes de Florentino Pérez, ya está en contacto con la nueva joya del fútbol mundial. Se trata de un mexicano de 16 años que recuerda mucho a Pedri.

El paralelismo con el canario es inevitable. Pedri es, en estos momentos, uno de los mejores jugadores del planeta y, salvo sorpresa mayúscula, estará entre los tres finalistas al Balón de Oro.

Su enorme calidad lo ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol moderno. Sin embargo, conviene recordar que el Real Madrid pudo ficharle en su día y dejó escapar la oportunidad.

El error con Pedri que atormenta al Real Madrid

El propio Pedri confesó en su momento que “cuando hice mis pruebas en el Real Madrid fue extraño, me dijeron que no estaba a su nivel y volví a casa”.

Una decisión que todavía hoy genera debate en el madridismo y que, sin duda, atormenta a quienes tomaron aquella determinación.

Ver cómo el canario brilla en el Barça y acaricia un Balón de Oro es un recordatorio de lo caro que puede salir un error.

Esa experiencia ha servido de lección en Chamartín, donde no quieren volver a fallar con un talento emergente.

Por eso, Juni Calafat ya se ha movido para asegurar el futuro de Gilberto Mora, el mediocampista mexicano al que muchos ya comparan con Pedri.

Su irrupción ha generado un gran revuelo internacional y los informes que llegan desde México son inmejorables.

Gilberto Mora, la joya mexicana

Gilberto Mora apenas tiene 16 años, pero ya ha debutado con la Selección absoluta de su país. Incluso fue titular en la final de la Copa Oro, un hito que demuestra su precocidad y madurez en el campo.

Su talento es considerado generacional, con una visión de juego y una personalidad que lo hacen destacar por encima de su edad.

Su agente, Rafaela Pimenta, la misma que representa a Erling Haaland, ha confirmado abiertamente el interés del Real Madrid:

“Sí, está relacionado con el Real Madrid”, aseguró sin titubear en un reciente canutazo emitido por 'El Chiringuito'.

Una declaración que deja claro que las negociaciones ya están en marcha y que el club blanco quiere atar cuanto antes a la perla mexicana.

Florentino Pérez no quiere sorpresas

La operación no será inmediata, porque Gilberto Mora deberá esperar hasta los 18 años para poder aterrizar en la capital española.

Aun así, Juni Calafat trabaja para cerrar el acuerdo cuanto antes y evitar que otro gigante europeo se adelante. El recuerdo de Pedri está muy presente y Florentino Pérez no quiere repetir errores del pasado.

Si todo avanza como se espera, el Real Madrid tendrá asegurado el fichaje de una de las mayores promesas del planeta.

Gilberto Mora podría convertirse en el Pedri que nunca llegó al Bernabéu y reforzar la medular blanca con un talento especial para marcar una época.