Hansi Flick està fent els últims retocs a una plantilla que sembla estar pràcticament definida. Amb els fitxatges ja confirmats de Marcus Rashford, Joan García i Roony Bardghji, el tècnic alemany pot centrar-se ara en els descartes i ajustos finals.

De moment, l'únic que ha sortit ha estat Pablo Torre; altres com Iñaki Peña, Ter Stegen o Pau Víctor estan pendents de trobar destí. Tot i així, el club també estudia una venda important per alleujar massa salarial i guanyar marge en el Fair Play financer. En tots els casos, Hansi Flick tindrà l'última paraula.

D'intocable a descartat, Hansi Flick canvia d'opinió: 'No hi caben tots'

Un dels noms que ha entrat de ple a la llista de possibles sortides és el de Marc Casadó. El canterà culer, que fa tan sols uns mesos era considerat intocable per Hansi Flick, travessa una situació complicada. A dia d'avui, la seva continuïtat no està assegurada per a la pròxima temporada.

El tècnic alemany ha canviat la seva valoració sobre l'esportista. Amb overbooking al mig del camp, Hansi Flick considera que n'ha de sortir un. I si algun jugador del Barça que es trobi a la medul·lar ha de fer-ho, aquest seria Marc Casadó.

Interès des de la Premier League en Marc Casadó

Davant d'aquesta conjuntura, diversos equips d'Anglaterra ja s'han interessat en Marc Casadó. Un d'ells és l'Arsenal, que està disposat a oferir 40 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis, i un altre és el Chelsea. La direcció esportiva del FC Barcelona no veu amb mals ulls aquesta xifra.

Si la proposta es formalitza en les pròximes setmanes, el més probable és que Hansi Flick doni llum verda a la venda. Tot i que Marc Casadó té l'estima de gran part del vestidor i de l'afició, el context econòmic del club obliga a prendre decisions difícils.

Una operació estratègica

La sortida de Marc Casadó permetria al Barça alliberar espai a la plantilla i, sobretot, reduir càrrega salarial. A més, els 40 milions procedents de l'Arsenal o el Chelsea serien una injecció important per continuar complint els objectius financers de LaLiga.

Hansi Flick ja ha demostrat que no li tremola el pols a l'hora de prendre decisions impopulars. Si considera que la plantilla queda equilibrada sense Marc Casadó, no hi haurà marxa enrere. Flick prioritza el rendiment col·lectiu per sobre dels noms.

Si l'oferta de l'Arsenal o el Chelsea es fa realitat, el futur de Marc Casadó podria quedar resolt ràpidament. El que semblava impensable fa uns mesos avui és una possibilitat real: un dels canterans més estimats podria dir adeu al Camp Nou.