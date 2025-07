Gonzalo García posa una condició per marxar al Getafe: Florentino ja li ha donat l’OK

Gonzalo García s'ha convertit en el protagonista absolut de l'actualitat del Real Madrid. Ningú, ni Kylian Mbappé, ni Vinícius Júnior ni Bellingham, ha rendit igual que el canterà durant el Mundial de Clubs. La seva aportació ha estat tan positiva que fins i tot s'ha colat a l'onze ideal del torneig.

Tot i això, aquest gran rendiment podria no ser suficient per quedar-se a la plantilla de Xabi Alonso aquesta temporada. Malgrat la seva irrupció, tot apunta que Gonzalo haurà de sortir cedit a la recerca de minuts. Això sí, abans de fer-ho, s'ha reunit amb Florentino Pérez per aclarir un assumpte molt important.

Gonzalo somia a quedar-se, però entén la situació

Gonzalo García té entre cella i cella consolidar-se al Real Madrid, ja que aquest és el somni que ha perseguit des de petit. Tot i això, és conscient que la competència en atac és ferotge i que té tota la carrera per davant per fer-se un lloc. L'únic que necessita ara és un senyal clar del club i del cos tècnic que compten amb ell a llarg termini.

I aquest senyal sembla que està arribant, ja que segons informen diversos mitjans, el Real Madrid ja està treballant en la seva renovació. Florentino Pérez vol deixar lligat el seu futur abans de prendre qualsevol decisió sobre el seu proper destí. Gonzalo García s'ho ha guanyat.

Ara sí, Gonzalo García accepta sortir al Getafe

Tot i que Xabi Alonso té una opinió molt positiva sobre ell, entén que el millor per a la seva evolució és que jugui amb regularitat. En aquest sentit, el Real Madrid ha trobat una solució ideal: el Getafe. El club blau està molt interessat en la seva incorporació i tot apunta que serà el seu destí per a aquesta temporada.

Al Coliseum Alfonso Pérez, Gonzalo García podria comptar amb minuts de qualitat i continuar desenvolupant el seu talent a prop del Real Madrid, en un entorn competitiu i exigent. Una oportunitat d'or perquè torni al Bernabéu més madur i amb experiència.

La condició de Gonzalo és innegociable: primer renovar

Això sí, Gonzalo García ja ha deixat clara la seva postura. No acceptarà una cessió al Getafe si abans no es firma la seva renovació.

Per a Gonzalo és clau tenir seguretat sobre el seu futur al club blanc abans de fer el pas de sortir. Sap que el talent el té, però també vol sentir-se recolzat pel Real Madrid, club on s'ha format.

Tot va encaminat en la mateixa direcció: renovació i cessió. El Real Madrid no vol perdre una de les seves joies, i Gonzalo tampoc vol marxar sense garanties. L'acord és molt a prop, i si res no es torça, el proper pas de la seva carrera serà al Getafe… però amb l'escut del Madrid encara al cor.