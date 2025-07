Ni Fran García ni Luka Modric, és el gran somni de l'AC Milan: Xabi Alonso s'ho pensa

Xabi Alonso encara està acabant de perfilar la plantilla del Real Madrid per a la pròxima temporada. No es descarten nous fitxatges en les pròximes setmanes, però tampoc algunes sortides en funció de les ofertes rebudes. El tècnic basc ja ha demostrat que no es casa amb ningú: qui no rendeixi, tindrà molts números per abandonar el vaixell.

Amb l'exigència per bandera, Xabi Alonso vol envoltar-se dels futbolistes que millor s'adaptin a la seva idea de joc. I això passa per prendre decisions importants, fins i tot si afecten jugadors estimats per l'afició. I, en aquest sentit, l'AC Milan pot ser el seu millor aliat.

Luka Modric, el primer a arribar a l'AC Milan

Una de les primeres sortides importants ha estat la de Luka Modric. El migcampista croat, després de més de deu anys al Bernabéu, ha fet les maletes per posar rumb a l'AC Milan. La seva marxa va ser una decisió directa de Florentino Pérez, que va entendre que era moment de tancar una etapa històrica.

En aquest cas, Xabi Alonso no va poder fer res per retenir-lo. Tanmateix, sí que tindrà veu i vot en les altres dues operacions que el conjunt italià vol tancar amb el Real Madrid aquest estiu.

Fran García, a prop de San Siro

El primer dels assenyalats és Fran García. El lateral esquerre espanyol sona amb força per recalar a l'AC Milan per dues raons de pes.

D'una banda, el Real Madrid acaba de tancar el fitxatge d'Álvaro Carreras, cosa que limita l'espai per a Fran. D'altra banda, els italians necessiten cobrir la marxa de Theo Hernández, que ha posat rumb al futbol saudita.

Totes dues situacions empenyen Fran García cap a una sortida. L'AC Milan veu amb bons ulls la seva incorporació, i el jugador podria tenir minuts i continuïtat en una lliga exigent com la Serie A.

Brahim Díaz, el retorn somiat per l'AC Milan

Però no només Fran García està al radar rossoneri. Els italians també tenen en ment repescar Brahim Díaz.

L'atacant marroquí, que va arribar al Madrid procedent del mateix Milan, va deixar un gran record a San Siro. La seva tècnica, desequilibri i visió de joc continuen sent molt valorades pel club rossoneri. El retorn de Brahim Díaz genera molta il·lusió entre els aficionats milanistes.

Tanmateix, la seva sortida no serà senzilla. Fa només uns dies, el periodista Fabrizio Romano va assegurar que el Real Madrid ja treballa en la seva renovació. Una ampliació de contracte que, si es concreta, cancel·laria qualsevol opció de traspàs.

Xabi Alonso tindrà l'última paraula. Amb la marxa de Modric ja confirmada, el futur de Fran García i Brahim Díaz es decidirà en les pròximes setmanes. L'AC Milan insisteix, però el Real Madrid no deixarà marxar ningú sense analitzar cada detall: el mercat continua obert, i tot pot passar.