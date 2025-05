Canvi històric entre el Barça i el Liverpool: Ferran Torres s'acomiada del Camp Nou

La temporada de Ferran Torres al Barça ha estat una barreja de constància i treball dur. A l'estiu, l'atacant culer va estar a punt de sortir per diverses ofertes interessants. La possible arribada de Nico Williams de l'Athletic de Bilbao també va augmentar els rumors sobre la seva marxa.

Tanmateix, les propostes van ser rebutjades i Nico Williams va decidir quedar-se a Bilbao. Això va permetre a Ferran Torres trobar el seu lloc als plans de Hansi Flick. Des del principi, el tècnic alemany va mostrar plena confiança en el '7' culer i Ferran ha respost de la millor manera possible: amb gols.

Ferran Torres dona la raó a Flick

Quan Hansi Flick va arribar, va frenar la possible sortida de Ferran Torres. Li va deixar clar que tindria un paper decisiu a l'equip. Encara que no s'esperava que fos titular indiscutible, el seu rol era fonamental com a relleu de Lewandowski, Raphinha i Lamine.

I podem dir sense por d'equivocar-nos que la polivalència de Ferran Torres ha estat clau per al Barça. Ha jugat a totes les posicions del davant d'atac amb un rendiment notable. Les seves xifres l'avalen: 19 gols, en la seva majoria sortint des de la banqueta.

El Barça vol un extrem millor: Ferran Torres entra a l'operació

Tot i el seu bon rendiment, el Barça no descarta incloure Ferran Torres en un traspàs de molts quirats. Deco, assessor clau a l'àrea esportiva, té en ment el fitxatge de Luis Díaz, jugador del Liverpool. Per aconseguir-ho, sap que serà necessari incloure Ferran a l'operació.

El Liverpool demana prop de 80 milions d'euros per Luis Díaz. Tanmateix, si Ferran Torres entra a la negociació, el cost per al Barça podria reduir-se entre 20 i 30 milions. Aquest intercanvi podria beneficiar ambdues parts i promet ser el gran al·licient de l'estiu.

Luis Díaz, el gran favorit per reforçar l'atac català

Luis Díaz és l'escollit per complementar la davantera del Barça al costat de Lewandowski, Raphinha i Lamine. La seva velocitat i habilitat ofensiva encaixen amb l'estil que busca Hansi Flick. L'arribada del colombià podria donar un salt de qualitat a l'atac culer, encara que el seu preu de 80 milions ho complica tot.

De moment no hi ha acord entre Barça i Liverpool, encara que Deco ja està negociant des de fa setmanes. L'intercanvi amb Ferran Torres seria un moviment històric que afavoriria aquest acord. Queda per veure si ambdues entitats arriben a un consens en les properes setmanes.