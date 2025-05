Adéu Barça, Ferran Torres ho canvia tot: Deco i Laporta es queden muts

Hansi Flick ha estat el gran protagonista de la magnífica i exitosa temporada que ha realitzat tot l'equip. El tècnic alemany ha sabut treure el millor de cada jugador i recuperar un equip que estava enfonsat anímicament. Si hi ha un jugador que ha sorprès gratament pel seu gran rendiment, aquest no és altre que el davanter valencià Ferran Torres.

Va arribar al Barça al mercat d'hivern de 2022 procedent del City de Guardiola i el Barça va abonar 55M. La seva irregularitat en les temporades amb Xavi Hernández li va valer moltes crítiques de l'afició fins al punt que es va arribar a pensar en un traspàs del davanter. L'estiu passat Ferran Torres estava amb un peu i mig fora del Barça però es va negar a sortir.

Sempre va confiar a fer-se un lloc a la plantilla i guanyar-se la confiança de l'actual tècnic. Ferran Torres no anava desencaminat, ha participat en 45 encontres, disputant gairebé 2000 minuts i marcant 19 gols i donant 7 assistències. Uns números remarcables tenint en compte que el valencià no és dels futbolistes que ha disputat més minuts de la plantilla.

Gir de 180 graus en el fitxatge de Viktor Gyökeres

La direcció esportiva fa temps que valora una alternativa de garanties que acabi sent el substitut de Lewandowski a mitjà termini. L'ariet polonès té contracte per una temporada més i acabarà el seu vincle amb el Barça amb 38 anys. Deco fa temps que pentina el mercat a la recerca del perfil ideal per garantir el futur a la parcel·la ofensiva.

L'internacional suec de l'Sporting de Portugal semblava ser l'escollit, el davanter està a punt d'aconseguir la Bota d'Or per davant de Mbappé i Salah. Els seus números increïbles a Portugal el converteixen en el millor davanter europeu i les seves característiques encaixen a la perfecció en la idea futbolística de Hansi Flick. No obstant això i arran del gran rendiment ofert per Ferran Torres, el fitxatge del suec Gyökeres ha quedat descartat.

El Barça aposta per la davantera actual

El gran rendiment del trident aquesta temporada pot comportar que el staff tècnic no toqui res a la parcel·la ofensiva de l'equip. Encara que és aviat per afirmar-ho categòricament, la confiança del tècnic en els actuals davanters és màxima. Si finalment no arriba cap ariet, el Barça s'estalviarà molts milions gràcies al rendiment de Ferran Torres.

La idea del Barça seria seguir una temporada més amb la mateixa davantera i presentar al 2026 un gran fitxatge top, cara a les noves eleccions a la presidència. A ningú escapa que Robert Lewandowski acabarà el seu contracte amb gairebé 38 anys complerts i serà moment de pensar en el seu recanvi. Veurem què acaba succeint al mercat estival que es presumeix molt mogut.