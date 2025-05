Hansi Flick parla públicament de Marcus Rashford i Luis Díaz: 'Són dos...'

Hansi Flick ha tornat a demostrar la seva habilitat per aconseguir que els seus jugadors rendeixin per sobre de les expectatives. Ja ho va fer en la seva passada etapa al Bayern i ara ha fet el mateix al Camp Nou. Ningú esperava veure el nivell que ha assolit l’equip en la present campanya, especialment jugadors com Raphinha o De Jong.

El tècnic alemany destaca per tenir les idees molt clares, ho ha demostrat des de la seva arribada al club i no canviarà la seva estratègia. Ara, el nou objectiu de Hansi Flick passa per reforçar la parcel·la ofensiva amb davanters de primer ordre mundial que permetin donar descans a Raphinha o Lamine Yamal. Tant el brasiler com el de La Masia ho han jugat gairebé tot per no tenir recanvis a la plantilla similars als seus perfils.

En aquest sentit, Hansi Flick ha parlat sense pèls a la llengua de dos possibles fitxatges com Marcus Rashford i Luis Díaz davant dels mitjans. "Luis Díaz i Marcus Rashford són dos jugadors fantàstics, m’agraden i veurem què passa". Declaracions davant les quals Deco, conscient dels desitjos del tècnic alemany, ja s’ha posat mans a l’obra.

Marcus Rashford, objectiu culer

Marcus Rashford ha jugat cedit a l’Aston Villa aquesta temporada i es caracteritza per ser un extrem ràpid, imprevisible i hàbil. Ha participat en 41 partits, sumant 2.440 minuts de joc, i anotant 11 gols i repartint 9 assistències. És propietat del Manchester United i agrada molt a Hansi Flick.

El club d’Old Trafford no compta amb Marcus Rashford, però té com a objectiu poder ingressar entorn dels 40 milions pel seu traspàs. L’atacant de 27 anys va deixar els red devils al mercat d’hivern a la recerca d’un nou impuls professional a l’Aston Villa. Amb Unai Emery el seu rendiment ha estat molt bo, cosa que ha cridat l’atenció del Barça.

Luis Díaz, l’altre objectiu de Hansi Flick

Luis Díaz torna a ser l’objectiu n. 1 de Deco per a aquest mercat estival. L’any passat ja estava per davant de Nico Williams i Dani Olmo en preferències, però el Liverpool li va acabar tancant les portes. El colombià acaba contracte el 2027 i de moment no ha renovat.

Luis Díaz destaca per ser un davanter polivalent que sol partir de l’esquerra per anar cap al centre, encara que també pot actuar de davanter centre. Aquesta temporada ha participat en 50 partits, 3.336 minuts de joc, anotant 17 gols i donant 8 assistències. No serà fàcil el seu fitxatge tenint en compte que el Liverpool demanaria una quantitat propera als 80 milions.

Hansi Flick ha reconegut públicament que són dos jugadors fantàstics, que li agraden. És evident que no són només simples rumors i que el Barça farà el possible per reforçar la seva davantera amb jugadors de nivell internacional. Les sortides poden marcar definitivament el fitxatge de Marcus Rashford i Luis Díaz.