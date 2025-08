Intercambio histórico entre Arsenal y Real Madrid: 'Aurélien Tchouaméni por...'

Aurélien Tchouaméni encara la temporada más importante desde que llegó al Real Madrid. El francés apunta a convertirse en una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso por su valorada polivalencia. La falta de un organizador puro le obliga a asumir un rol multifuncional.

Sabemos que la posición natural de Aurélien Tchouaméni es la de pivote defensivo. Sin embargo, su calidad técnica le permite jugar también como organizador, y su poderío físico como central. Es un comodín ideal para muchas situaciones, y por eso Florentino Pérez no contempla su salida bajo ningún concepto.

Xabi Alonso, por su parte, también lo considera imprescindible. Aurélien Tchouaméni debe ser el ancla de su nuevo proyecto y uno de los pilares en la medular del equipo. Sin embargo, el mercado no entiende de prioridades internas.

El Arsenal quiere llevarse a Aurélien Tchouaméni

En las últimas horas, el Arsenal ha mostrado un fuerte interés en fichar a Aurélien Tchouaméni. Mikel Arteta es un gran admirador del francés y está dispuesto a todo para llevárselo a Londres. Según fuentes cercanas, el club inglés está preparando una oferta de 75 millones de euros.

Ahora bien, pese a que la cantidad económica parece considerable, es insuficiente para convencer a Florentino Pérez. La respuesta inicial del Real Madrid es clara: Aurélien Tchouaméni no está en venta. Aun así, en Valdebebas nadie descarta que el asunto pueda dar un giro.

Florentino Pérez tiene una idea

Florentino Pérez siempre analiza las oportunidades y, en este caso, podría aprovechar la coyuntura para activar una operación estratégica. Es un hecho que el Real Madrid lleva tiempo interesado en William Saliba. Y gracias al interés del Arsenal en Aurélien Tchouaméni, todo es posible.

William Saliba es uno de los defensas más prometedores de Europa, debido a su físico, calidad técnica en la zaga y proyección. Todo ello, hace que Xabi Alonso lo vea como un refuerzo ideal para el centro de la defensa.

Intercambio histórico entre Arsenal y Real Madrid: Aurélien Tchouaméni por William Saliba

Por eso, si el Arsenal insiste en Aurélien Tchouaméni, la respuesta del Real Madrid podría ser contundente: que haya un intercambio directo entre ambos jugadores. En concreto, el movimiento sería que Tchouaméni se fuese al Emirates y William Saliba al Santiago Bernabéu.

En este sentido, Florentino Pérez no quiere desprenderse de su mediocentro, pero la posibilidad de sumar a Saliba es tentadora. Todo dependerá de cómo evolucione la insistencia del club inglés. De momento, no hay negociaciones formales, pero la puerta no está cerrada.

En cualquier caso, Aurélien Tchouaméni se mantiene centrado en su trabajo. Sabe que Xabi Alonso confía en él y su objetivo es consolidarse como un jugador clave esta temporada. En este sentido, la polivalencia será su mejor arma.

El verano es largo y el mercado nunca deja de sorprender. El Arsenal aprieta y el Real Madrid escucha, con Florentino Pérez, como siempre, teniendo pensado un plan de acción.