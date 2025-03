Íñigo Martínez dona suport a Lamine Yamal i deixa KO a Raphinha: 'Que vingui al Barça'

​Íñigo Martínez ha viscut una muntanya russa d'emocions des de la seva arribada al Barça el 2023. El central basc va aterrar al Camp Nou per petició expressa de Xavi, qui buscava reforçar la defensa amb la seva experiència i solidesa. La seva primera temporada va estar marcada per la seva fragilitat física que li va impedir assolir la regularitat desitjada, mentre que ara s'ha convertit en titular indiscutible.

Sens dubte, Íñigo Martínez s'ha erigit com un dels líders del vestidor culer per a Flick, qui està tremendament satisfet amb el nivell que ofereix partit rere partit. El '5' del Barça s'ha assentat a l'equip formant parella amb Cubarsí i, a nivell general, sempre està donant consells i ajudant els més joves. Lamine Yamal, per exemple, és un dels seus protegits.

Íñigo Martínez dona suport al desig de Lamine Yamal

El lideratge d'Íñigo Martínez al vestidor li permet opinar sobre temes rellevants per al futur del club. Recentment, el central ha mostrat el seu suport a Lamine Yamal en el seu desig que Nico Williams s'uneixi al Barça. Lamine i Nico mantenen una estreta amistat i han expressat el seu anhel de compartir equip al Camp Nou.

Per la seva banda, Íñigo Martínez, qui va coincidir amb Nico Williams breument durant la seva etapa a l'Athletic Club, també dona suport a aquesta possible incorporació. Reconeix el talent i la projecció del jove extrem, considerant que el seu estil de joc encaixaria perfectament en la filosofia del Barça. A més, la seva arribada enfortiria les bandes ofensives de l'equip, aportant velocitat i desequilibri.​

Raphinha, el perjudicat si arriba Nico Williams

La possible arribada de Nico Williams al FC Barcelona genera incertesa al voltant del futur de Raphinha. El brasiler ja va viure moments de tensió l'estiu passat a causa dels rumors que vinculaven Nico amb el club català. De fet ja va confessar que va estar molt a prop de marxar de la Ciutat Comtal davant la pressió a la qual estava sotmès.

No obstant això, veient el que està fent aquesta temporada, sembla complicat pensar que el Barça desemborsarà 60M en Nico Williams per asseure Raphinha. El brasiler acumula 25 gols i 18 assistències, xifres que el col·loquen com a principal candidat a guanyar la pròxima Pilota d'Or. Per tant, malgrat que Lamine Yamal i Íñigo Martínez veuen amb molt bons ulls la incorporació de Nico Williams, la directiva culer no posarà en perill Raphinha.