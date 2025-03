Inesperat, Míchel passa d'Eric García, demana altres 2 fitxatges del Barça: hi ha sorpresa

El Girona, que la temporada passada va ser l'autèntic protagonista amb la seva històrica classificació per a la Champions, està tenint actualment una temporada més discreta. El conjunt de Montilivi, tot i que li falten diversos dels seus pilars de la temporada anterior com Savinho o Aleix García, manté encara opcions de lluitar per places europees. No ha estat fàcil, però Míchel està aconseguint superar totes les expectatives.

Ara bé, de cara al pròxim curs, l'entrenador del Girona desitja reforçar diverses demarcacions clau per construir un equip més competitiu. En aquest sentit, Míchel porta diversos mesos intentant fitxar el seu gran favorit, Eric García. No obstant això, s'ha trobat amb la negativa del Barça i de Flick, que no vol deixar sortir el central català.

Davant tal escenari, Míchel ha descartat a Eric García, però segueix interessat en altres futbolistes del Barça. Sap que no tots poden jugar al Camp Nou, així que està desitjant conèixer els descartes de Flick per llançar-se a per ells. En concret, el tècnic del Girona té entre cella i cella dos jugadors de l'elenc culé.

Iñaki Peña recupera el somriure mirant al Girona

Iñaki Peña no passa pel seu millor moment a les files del Barça: les decisions de Hansi Flick han comportat certa polèmica a la porteria. Després d'anunciar que l'escollit per a totes les competicions seria el polonès Szczesny, Iñaki Peña s'ha vist completament relegat a la banqueta. La seva frustració és tan evident que el porter alacantí s'hauria ja plantejat la seva sortida del Barça a l'estiu.

Amb contracte fins al juny 2026 i amb un valor de mercat d'11M, Iñaki Peña podria ser un fitxatge més que assequible per al Girona que busca reforçar la seva porteria. No compta amb la confiança de Hansi Flick, mentre que Míchel estaria encantat de poder comptar amb els seus serveis. Es tracta d'un porter de nivell TOP que podria ajudar els catalans a aconseguir els seus objectius.

Àlex Valle, el segon objectiu TOP del Girona

D'altra banda, el Girona també estaria interessat en la figura d'Àlex Valle, lateral del FC Barcelona cedit al Como de Cesc Fàbregas. El jove canterà, que va iniciar la temporada al Celtic, no va trobar la continuïtat suficient a l'equip escocès. El Barça va decidir cancel·lar aquesta cessió per enviar-lo al Como de Cesc perquè pogués gaudir de més minuts de joc, i sembla que la decisió ha estat molt encertada.

Des de la seva arribada, Àlex Valle s'ha assentat com a titular al carril esquerre del Como. No obstant això, tot i que està cedit, té molt complicat tornar al Barça després de la renovació de Gerard Martín. Per tant, el seu traspàs al Girona és una opció que agrada a totes les parts implicades.

Veurem si Míchel es porta el gat a l'aigua i aconsegueix tancar les incorporacions d'Iñaki Peña i Àlex Valle. El que està clar és que ni el porter ni el carriler tindran oportunitats al Barça. El Girona, atent a la situació, podria treure profit.