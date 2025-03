Jules Koundé assumeix que ve al Barça després de rebutjar el Reial Madrid: 'És el millor...'

Jules Koundé s'ha consolidat com una peça fonamental en l'esquema del Barça. La seva versatilitat li ha permès adaptar-se amb èxit al lateral dret de la defensa, formant una dupla destacada amb Lamine Yamal. A més, la seva capacitat per a desenvolupar-se com a central és altament valorada per Flick, qui el considera un jugador essencial en el seu complex sistema tàctic.

No obstant això, malgrat la importància de Jules Koundé, el Barça ha identificat la necessitat de reforçar el lateral dret per a la pròxima temporada. Héctor Fort, teòricament el seu suplent, ha tingut escassa participació a causa de la falta de confiança de Flick en les seves habilitats. Aquesta situació ha portat la directiva, encapçalada per Deco i Laporta, a buscar un substitut de major nivell per a Koundé en el lateral dret.

Jules Koundé assumeix que ve al Barça després de rebutjar el Real Madrid: 'És el millor...'

Jules Koundé és plenament conscient que no pot relaxar-se. Aquest any no té competència amb Héctor Fort, però la realitat és que tot pot canviar de cara al curs vinent. I és que la cúpula del Barça ha centrat la seva atenció en un carriler TOP que ha estat rebutjat pel Real Madrid fa mesos.

Parlem de Jeremie Frimpong, lateral dret del Bayer Leverkusen. El jugador neerlandès ha expressat el seu desig de fer el salt a un club de major envergadura, situant el Barça i el Real Madrid com les seves principals opcions. Inicialment, el Bernabéu semblava ser el destí més probable per a Frimpong, però l'interès del Madrid en Alexander-Arnold ha obert la possibilitat perquè el FC Barcelona s'avanci en les negociacions.

Jeremie Frimpong i Jules Koundé, dues solucions TOP per a Flick

Jules Koundé està molt content al Barça i la seva relació amb Hansi Flick és magnífica. Ha jugat gairebé tots els partits: només s'ha quedat fora en dos partits per arribar tard a la xerrada prèvia. Una decisió que Koundé accepta i que no modifica el bon rotllo que manté amb Flick.

No obstant això, la possible incorporació de Jeremie Frimpong podria canviar-ho tot. La seva presència oferiria al Barça una alternativa sòlida i versàtil, capaç de competir amb Jules Koundé. Hansi Flick ho sap i per això ha demanat el seu fitxatge.

Veurem què succeeix en uns mesos, però és evident que Jeremie Frimpong millora molt les prestacions que pot oferir l'actual suplent de Jules Koundé. Héctor Fort cada dia té menys possibilitats de seguir al Barça. El més probable és que marxi cedit per acumular experiència.