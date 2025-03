Confirmat, Luis de la Fuente truca al Barça i al Reial Madrid: 'Hi ha 2 grans sorpreses'

Luis de la Fuente, el líder de la Selecció Espanyola, ha de prendre una decisió important en les pròximes hores. Recordem que després de la sortida de Luis Enrique, el futbol espanyol estava submergit en la més absoluta incertesa, però el tècnic basc va aconseguir donar estabilitat al combinat nacional. En poc temps, no només va calmar les aigües, sinó que va aconseguir un dels majors èxits recents en guanyar l'Eurocopa el passat estiu.

Aquest divendres, De la Fuente anunciarà la llista de convocats per als partits de quarts de final de la UEFA Nations League, on Espanya s'enfrontarà als Països Baixos. I, en aquest sentit, Luis de la Fuente ha contactat tant amb el Barça com amb el Real Madrid per confirmar els noms de dos jugadors que seran a la llista.

Torna a la Selecció Espanyola per ordre de Luis de la Fuente

Íñigo Martínez rebrà la trucada de Luis de la Fuente després de molts mesos allunyat de la Selecció Espanyola. La seva experiència i solidesa defensiva és indiscutible, i el seu rendiment aquesta temporada li ha valgut molts elogis. Íñigo Martínez, qui s'ha assentat al FC Barcelona amb Flick, ha estat part fonamental de l'estructura defensiva de l'equip català.

La seva capacitat per anticipar jugades, liderar la defensa i la seva experiència en competicions internacionals el converteixen en un jugador valuós per a Luis de la Fuente. Tot i no ser convocat últimament, l'experiència de Martínez en partits d'alta pressió fa que sigui una opció ideal per al pròxim compromís de la Selecció Espanyola.

La gran sorpresa de Luis de la Fuente juga al Real Madrid

Més enllà d'Íñigo Martínez, Luis de la Fuente també planeja trucar a un futbolista del Real Madrid que està rendint a gran nivell. Parlem de Raúl Asencio, el jove central blanc que s'ha convertit en titular indiscutible per a Ancelotti en pocs mesos.

La seva inclusió a la llista de Luis de la Fuente sorprèn, però el seu rendiment ha estat més que destacat. Raúl Asencio ha demostrat ser un defensor ràpid, amb gran capacitat per llegir el joc i una notable capacitat per anticipar les jugades del rival.

En els últims mesos, ha aconseguit guanyar-se un lloc al primer equip del Real Madrid, i les seves actuacions no han passat desapercebudes per a De la Fuente. Tot i la seva joventut, Asencio ha demostrat que té la qualitat i la maduresa necessàries per fer el salt a la Selecció Espanyola. La seva inclusió és una aposta pel futur, una jugada arriscada que, si resulta bé, podria donar grans fruits a llarg termini.